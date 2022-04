Nga sot pensionistët marrin 3 mijë lekë përveç pensionit

Shpërndaje







16:01 01/04/2022

Hado: Nga paketa sociale e shtetit përfitojnë edhe kategoritë e tjera

Prej 1 Prillit ka hyrë në fuqi paketa e rezistencës sociale në masën 3 mijë lekë për qytetarët.

Në një intervistë për Tv Klan, drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado thotë se në total do të përfitojnë 576 mijë qytetarë, mes tyre edhe 102 mijë pensionistë që marrin më pak se gjysma e pagës minimale. tabele

Astrit Hado: Personat të cilët përfitojnë nga paketa sociale janë rreth 441 mijë pensionistë, janë dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, persona me aftësi të kufizuar , të verbrit dhe para-tetraplegjikët që trajtohen shërbimi social. Nga pensionistë do të përfitojnë të gjithë pensionistët që përfitojnë pension invaliditeti pune, personat që përfitojnë pension familjar që janë jetimët, gratë e veja dhe burrat e ve, si dhe të gjithë pensionistët masa e pensionit të tyre është më e vogël ose barabartë me gjysmën e pagës minimale neto që është ose ata që e kanë të barabartë ose nën pensionin me 13320 lekë të reja.

Për tre muaj kategoritë përfituese do të marrin 9 mijë lekë të reja.

“Vlerë e përcaktuar nga qeveria që do marrin nga 3 muaj nga 3 mijë lekë, në total do marrin 9 mijë lekë, për 3 muaj, Prill, Maj edhe Qershor dhe këtë do e tërheqin bashkë me këstin mujor të pensionit. Atë ditë që do marrin pensionin, atë ditë do marrin edhe shtesën 3 mijë lekë. Nuk do bëjnë asnjë lloj aplikacioni apo dokumenti”

Por çfarë ndodh nëse një qytetar përfiton nga dy kategori ? Hado thotë:

“Përsa i përket mbështetjes financiare që përfitojnë nga paketa sociale është vetëm një. Pasi ka qytetarë të cilët janë subjekt përfitimi nga dy skema ose nga dy institucione, mund të jetë përfitues nga invaliditeti i punës, por mund të ketë edhe statusin e paraplegjikut, atëherë do marrë vetëm një”.

Të gjithë ata përfitues që nuk i tërheqin pagesat deri në 30 Qershor, nuk mund ta tërheqin më pas. Sipas Hados, kjo vlerë do të shuhet dhe nuk do të jetë funksionale.

Tv Klan