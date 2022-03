Nga spitali 5 në Azilin e Kavajës, “Stop” sistemon të moshuarin e sëmurë

21:22 02/03/2022

Për problemin e qytetarit Çelik Kodra, i cili ndodhet i shtruar në spitalin numër 5 dhe nuk ka ku të shkojë pas daljes, “Stop” vuri në dijeni drejtorinë e QSUT-së, e cila i çoi pacientit një punonjëse sociale.

Zëdhenësja Jonada Cenolli: Absolutisht, s’e besoj, që e kanë lënë pa ushqim! Pse nuk vijnë familjarët të pyesin këtu, nëse ka një ankesë, një gjë? Ka një institucion, ka një…

Gazetarja: Ka ardhur familjari.

Familjarja: I jam ankuar drejtorit direkt, doktor Gencit. Shumë të drejtë tha doktori që vajzat nuk ia kanë bërë gjilpërat në serum. Ato ilaçet nga mëngjesi, në mëngjesin tjetër, 24 orë pa ia dhënë.

Zëdhenësja Jonada Cenolli: Jo, ke shumë të drejtë! Absolutisht, që duhet të kesh merak për vëllain tënd, por unë do të informohem nga shërbimi patjetër për Çelikun. Ka edhe strukturë spitali, ka zyrë ankese, ka administratë pacienti!

Punonjësja Sociale: Unë punën time po e bëj, sic e mora rastin, po merrem direkt me të! Ta dija më përpara, që po merrem, që të….

Motra e pacientit: Ku e dija unë! S’kam lënë vend.

Punonjësja Sociale: Ja, ti të thoje…!

Motra e pacientit: I kam thënë!

Punonjësja Sociale: Unë do të bëj maksimumin tim!

Më pas gazetarja u interesua në Shërbimin Social Shtetëror për strehim dhe shërbim mjekësor të zotit Kodra pas lënies së spitalit. Nëndrejtoresha Aida Cavo premtoi zgjidhje për këtë rast.

Gazetarja: Odeta jam gazetarja e Stop.

Aida Cavo: Po zemër! Më thuaj!

Gazetarja: Mund të të përcjell një shqetësim?

Aida Cavo: Po!

Gazetarja: Bëhet fjalë për një qytetar që nuk ka asnjë të afërm dhe përveç motrës e cila nuk ka mundësi ta mbajë. Ka 3 javë i shtruar, nesër nga spitali e nxjerri. Kërkesa që të bën Stopi, brenda mundësive, e sistemoni duke folur edhe me spitalin për gjendjen shëndetësore tek një shtëpi të moshuarish?

Aida Cavo: Të lutem, më dërgo një numër kontakti të ndonjërit në Spital, që specialistja të merret të konfirmojë gjithçka, që të kthejë përgjigjen për po! Të marr edhe unë një informacion, që të kthej përgjigje! Paralelisht më dërgo dhe një numër telefoni!

Siç u premtua, pas daljes nga spitali Çelik Kodra u dërgua në Shtëpinë e të Moshuarve në Kavajë.

Motra e pacientit: Po t’u bëfsha, po! O Lila, Lila, më dëgjon? O shpirti i motrës, o zemra e motrës! Do vijë motra të shikojë! O Lila, do vijë motra të shikojë shpirti i motrës! Do vijë! Do bëhesh mirë, do bëhesh mirë! Do ecim bashkë me karrocë, do vijë!

Të dua shumë!

Motra e pacientit: Edhe motra të do shumë! O shpirti i motrës!

Gazetarja: Marjeta të lutem mos qaj tani sepse vëllai t’u sistemua.

Motra e pacientit: Faleminderit, faleminderit shumë Stopit! Faleminderit ty Odeta, që bëre të pamundurën shpirti i jetës! Më ke ndihmuar në një kohë shumë të shpejtë për vëllain! Nuk e di si t’ua shpërblej! Jeni njerëz të mrekullueshëm! Falenderoj drejtorin e Shtëpisë së të Moshuarve Neritan Bajaziti, që ma strehoi vëllain me ndihmën tuaj!

Neritan Bajaziti: Marjeta të përshëndesim dhe rri i qetë sepse vëllai jot do të jetë si në shtëpinë e tij, ne do t’i përkushtohemi. Të ftojmë të vish sa më shpejt që ta vizitosh.

Motra e pacientit: Faleminderit, faleminderit Odeta! Shumë faleminderit Odeta për punën e palodhur! Të paktën aty te shtëpia do ketë një strehë, do ketë ushqim, do ketë ilaçe, do ketë kujdesin në maksimum.

Po ashtu, “Stop” duke parë gjendjen shëndetësore të pacientit dhuroi një karrocë invaliditeti./tvklan.al