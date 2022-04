Nga Sri Lanka në Amazonë, Albana Nanaj tregon ku do bëjë “Check In” këtë vit

19:17 15/04/2022

Me lehtësimin e masave anti-Covid udhëtimet po bëhen gjithnjë e më të lehta. Këtë konfirmon edhe udhëtarja e Tv Klan, autorja e emisionit “Check In”, Albana Nanaj. Gjatë një interviste në programin “Rudina”, gazetarja e njohur tregon se ka nisur tashmë përgatitjet për sezonin e ri, i cili është plot destinacione fantastike.

Rudina Magjistari: Në lidhje me “Check In” kur fillon?

Albana Nanaj: Ne fillojmë në vjeshtë, në Shtator, por përgatitemi që tani. Edhe këtë sezon kemi destinacione shumë pikante.

Rudina Magjistari: Cilat keni planifikuar të bësh këtë vit?

Albana Nanaj: Përveç Sri Lankës ne do bëjmë jugun e Italisë. Do shkojmë në Amazonë, është një nga udhëtimet më aventureske të “Check In”-it, është me të vërtetë një nga udhëtimet shumë të veçanta. Do të kemi Rio de Zhaneiron, sigurisht, pjesë të Brazilit, Argjentinën dhe ujëvarat e Iguazu-së. Do kemi sigurisht edhe destinacione të afërta. “Check In” do jetë on top me destinacionet.

Autorja shpjegon se xhirimet e programit nisin gjithnjë më herët më shkak të kohës dhe angazhimit të madh për finalizimin e tyre./tvklan.al