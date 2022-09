Nga studimet në Paris te lindja e djalit, Lajla Përnaska zbulon momentet më të bukura të jetës

19:48 28/09/2022

Ish-deputetja Lajla Përnaska ishte e ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të prezantuar librin e saj “Anti stress-zbulo sekretin e jetës pa stres”, ky është një ribotim i librit “Antistres” njohuri dhe këshilla praktike, i botuar në vitin 2004. Ajo ka zbuluar disa sekrete si mund të jetojmë një jetrë të shëndetshme e pa stres.

Gjithashtu në përgjigje të intervistës së veçantë “2+3” ku i duhet të tregonte 2 ngjarjet më të rënda të jetës e 3 më të bukurat ajo ka rrëfyer momentet më të rëndësishme të jetës së saj.

Rudina Magjistari: Kthehemi te historitë e bukura, tre histori të bukura, tre momente të lumtura që Lajla Përnaska ka kaluar në jetën e saj.

Lajla Përnaska: Në qoftë se i kthehem historisë së jetës sime është moment kyç udhëtimi im i parë, dalja ime e parë nga Shqipëria, në atë kohë e izoluar totalisht, bëhet fjalë për vitin ‘89, kur shkova për herë të parë në Paris. Atje fitova një bursë për të kryer studimet. Emocionet e forta të përballjes me një botë krejt tjetër që ne as nuk e imagjinonim, jo më ta kishim prekur. Unë i përjetoj edhe në këtë moment sikur janë të freskëta në atë kulturë dhe në atë qytet aq dinamik e të zhvilluar dhe dritat e Champs Elysees, kur i kam parë për herë të parë ngelen të patjetërsueshme dhe sa herë që mund të kem shkuar, apo më jepet rasti për t’u rikthyer në atë vend që më fali jo vetëm kulturë, por njohuri shumë të nevojshme për jetën time.

Rudina Magjistari: Një moment tjetër të bukur?

Lajla Përnaska: Nuk besoj se një nënë mund të shmangë sjelljen në jetë të fëmijës së saj. Im bir ka lindur po në Paris dhe mund të them që është një nga momentet e madhërishme që çdo prind, çdo nënë e çdo baba e çdo familje përjeton me ardhjen në jetë të një fëmije. Kujtoj një çast që ishte shumë i veçantë, sepse kisha marrë dhe nënën ato ditë që të më asistonte, se sigurisht ishte lindja e parë. Në një nga maternitetet e Parisit, kur e sollën Fjordin pasi e kishin pastruar dhe veshur, erdhi me ato paliçetat, ne tani i kemi shumë të zakonshëm. Por në ato kohë, bëhet fjalë për vitin’92, sidomos për nënën ishte një moment shumë befasues, se tha “si do e mbaj?!” se ishim mësuar që i lidhnin fëmijët, i bënim kalamajtë kulaç. Një veshje e lirë me pampersa bëri shumë efekt, sidomos reagimi i saj ishte jashtëzakonisht shokuese. Ishte diçka krejt ndryshe.

Rudina Magjistari: Jemi te ngjarja e tretë e lumtur e Lajla Përnaskës.

Lajla Përnaska: Po e lidh me karrierën këtë të tretën. Kam patur rastin të fitoj besimin e njerëzve për t’u zgjedhur dy herë përfaqësuese e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Pata fatin të jem kandidate në të dyja gara e mia në lagjen time, ku jam rritur. I shpreh mirënjohje gjithë votuesve të mi që me votën e tyre më kanë besuar të jem përfaqësuese e tyre dhe jam përpjekur në maksimum të përgjigje, por edhe nëse nuk kam arritur të bëj si duhet ndonjë nga angazhimet e mia i kërkoj shumë ndjesë./tvklan.al