Nga tespitë me wireless e deri te kopsat! Artan Hoxha sjell në studion e “Opinion” disa lloje përgjuesish

Shpërndaje







22:16 13/04/2023

Gazetari Artan Hoxha ka sjellë këtë të Enjte në studion e “Opinion” në Tv Klan disa pajisje përgjuese.

Ai shpjegoi me radhë funksionin e secilës, që nga tespitë me wireless, çakmaku e deri te kopsat që sipas tij regjistrojnë me video dhe audio aty ku vendosen dhe përçojnë sinjalin te një pajisje tjetër.

Artan Hoxha: Tespi me wireless, kjo është përdorur kryesisht në zonat për çështje të terrorizmit.

-Pra, është përgjues me kamerë?

Artan Hoxha: Ajo është me video dhe audio. Do të jap një tjetër element. Kjo këtu është një çelës BMW-je X-5, kjo vendoset te zyra jote ku bën mbledhje ti, ka një kartë telefoni brenda dhe i çohet një zile nga një telefon tjetër.

-Që nuk bie zilja…

Artan Hoxha: Zilja jo vetëm që nuk bie, por unë nga aty dëgjoj gjithë bisedat ose i regjistroj nga celulari direkt. Mund të jesh dhe në Honolulu dhe vetëm çoji zile. Kjo është për bisedën ambientale.

-Edhe sa kushton kjo?

Artan Hoxha: Nuk kushton shumë, po gjithë problemi i saj janë teknikat për t’u përdorur. Unë e kam marrë nga interneti. Ky tjetri është çakmak me audio dhe video.

-Pra ti e lë çakmakun mbi tavolinë dhe ky të kap ty?

Artan Hoxha: Unë s’pi duhanin dihet, unë përdorja dy çakmakë, se mund ta merrte ai për ta ndezur dhe ti i thua i ka mbaruar gazi. Pastaj tjerat i ke parë, vida, gozhda…

-Edhe vidat janë përgjues?

Artan Hoxha: Ke edhe kopsat për në çantat e grave…

-Kopsat përgjues, ewww!! Kape çik kamera!

Artan Hoxha: Ajo filmon dhe me audio dhe video, ja dërgon sinjalin një pajisjeje tjetër./tvklan.al