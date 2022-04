“Nga yjet te stallat”, Olen Cesari rrëfen eksperiencën e çuditshme në Nju Jork

19:27 20/04/2022

Udhëtime nëpër botë, performanca me yje të papërsëritshëm të muzikës, kujtime të magjishme dhe eksperienca të pazakonta. Këto mund të jenë fjalët që përshkruajnë më së miri jetën e violinistit Olen Cesari, të ftuarit në “Rudina”në Tv Klan. Por ndërsa talenti në muzikë e ka ngritur në skenat më fantastike në botë, e ka vendosur edhe përpara disa mësimeve që i kujtojnë thjeshtësinë.

Rudina Magjistari: Cila ka qenë këshilla më e mirë që të kanë dhënë lidhur me muzikën?

Rudina Magjistari: Këtë ma ka dhënë Lucio Dalla. Kjo meriton një përgjigje pak më të gjatë. Pas një koncerti të Lucio në Nju Jork, në skenën më të rëndësishme të botës, ishin 20 mijë persona, gjithsecili kishte paguar nga 800-1000 Dollarë për atë koncert, mbaroi dhe Lucio tha “ç’do bëjmë tani?”, i thashë “do ikim në hotel do flemë gjumë, mbaruam një super koncert, ikim të çlodhemi”. “Jo, tani do shkojmë në Harlem, ështeë një lokal aty, do performojmë unë dhe ti”, tha.

Përfunduam në një lokal me 30 veta, asnjëri nuk njihte as mua, as Lucio Dalla se kush ishim. Ishte një letër aty në derë, ti vije emrin dhe kur vinte radha, hipje në skenë dhe performoje një pjesë me ata që gjeje atje. Kur mbaroi gjithë kjo eksperienca, u kënaqa, i thashë “Lucio, po ti ç’pate, ne ishim te gjëja më e rëndësishme e botës?” dhe ai më tha “dalle stelle alle stalle” (nga yjet te stallat) dhe s’kam për ta harruar kurrë. Ti duhet të mësohesh që edhe po re në stallë duhet të ngrihesh me këmbët e tua dhe ta fillosh gjithë rrugën nga fillimi./tvklan.al