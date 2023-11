Ngacmoi shitësen 19 vjeçare, Gjykata e lë në burg

Shpërndaje







18:01 27/11/2023

Dalin pamjet, 27-vjeçari Gjoklaj tentoi ta fuste në bodrumin e dyqanit

Këto pamje janë regjistruar në një biznes në kryeqytet ku shfaqet 27-vjeçari Marash Gjoklaj, i cili u arrestua pasi ngacmoi dhe tentoi të abuzojë seksualisht me një 19-vjeçare. Ky është momenti i parë, kur i riu e ngacmon me fjalë dhe largohet, ndërsa rikthehet më pas dhe tentoi të abuzojë seksualisht.

Sipas dosjes së Prokurorisë, në imazhet që shfaqen në një tjetër video, Gjoklaj iu afrua tek banaku dhe me fjalë fyese e kapi për dore dhe tentoi ta dërgonte në magazinë duke e goditur. Gjatë kësaj kohe ai e dëmtoi në duar dhe e goditi tek pjesa e syrit të djathtë duke i shkaktuar një hematomë dhe skuqje.

Pas këtij momenti shitësja mundi të dalë në rrugë dhe të kërkojë ndihmë tek kalimtarët. Në dëshminë e saj në polici, vajza tregoi se nuk e njihte 27-vjeçarin, dhe nuk e kishte parë asnjëherë.

Në të njëjtën ditë, Gjoklaj kishte ngacmuar dhe kanosur me thikë edhe një 20 vjeçare në “Rrugën e Dibrës”. Marash Gjoklaj i cili rezulton i dënuar me 4 vite burg për marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura, dhe i liruar me kusht, u njoh të hënën me masën e sigurisë në gjykatë.

Mbeten ende të paqarta argumentet e gjykatës se mbi çfarë baze i ka dhënë të riut lirinë pavarësisht dënimit për një vepër të rëndë penale.

Para togave të zeza Gjoklaj mohoi të ketë kryer veprimet për të cilat akuzohet, por gjykata në përfundim të seancës i caktoi arrest në burg. Krahas veprave penale të abuzimit seksual që dhe është dënuar, ai është arrestuar më herët edhe për vjedhjen e parave të një gruaje. Por kjo përfundoi keq për Gjoklajn, i cili u mor peng nga 3 djemtë e 42-vjeçares.

Klan News