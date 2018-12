Ngarkesa 1500 kilogramëshe që dyshohet se u nis nga Shqipëria

1500 kilogramë kanabis ka sekuestruar policia italiane në brigjet e Barit mëngjesin e kësaj të shtune. Sasia rekord e lëndës narkotike ishte e ngarkuar në një gomone, e cila sipas mediave italiane dyshohet se është ngarkuar në Shqipëri.

Në pranga kanë rënë dy 20-vjeçare të papunë nga Brindizi, të cilët kanë qenë duke e shkarkuar drogën, kur janë pikasur nga policia. Ata kanë tentuar të largohen në det të hapur, por nuk kanë mundur t’i shpëtojnë policisë. Në tentativë për t’i shpëtuar ndjekjes, ata janë përplasur me disa shkëmbinj, duke dëmtuar mjetin lundrues. Pas kontrollit të gomones, policia ka gjetur 80 pako me kanabis pesha e të cilave ishte 1500 kilogramë. Sipas hetuesve italianë nëse kjo sasi do të hidhej në treg, vlera e saj do të ishte 14 milionë euro.

Mediat italiane shkruajnë se droga kishte si destinacion përfundimtar shitjen në qytetin e Barit dhe zonat përreth tij. Ka dyshime se pas kësaj sasi rekord droge qëndron një grup i strukturuar kriminal dhe po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Grupi hetimor do të marrë në pyetje dy skafistët e rinj, pasi dëshmitë e tyre janë të rëndësishme për zbulimin e këtij rrjeti kriminal dhe mënyrën si funksiononte ai.

