Ngecin procedurat për ekstradimin e Adriatik Llallës

17:24 18/04/2022

Korrespondenca e fundit me italianët në Janar të 2022

Teksa nëpërmjet avokatit të tij, ish-kryeprokurori Adriatik Llalla vijon betejat për të shmangur burgun, procedurat për ekstradimin e tij nga Italia kanë ngecur.

Burime zyrtare nga Ministria e Drejtësisë i thanë Tv Klan se në Janar të këtij viti, i kanë konfirmuar autoriteteve italiane kërkesën për ekstradimin e Llallës.

Por që prej Janarit nuk ka pasur asnjë komunikim tjetër nga pala italiane, që mund të lidhet me refuzimin ose jo të ekstradimit. Ministria thotë se nuk është vënë në lëvizje as nga Prokuroria, për të dërguar shkresë rikujtese në lidhje me procedurën.

Ndërkohë, një kërkesë e ish-Kryeprokurorit Adriatik Llalla për pezullimin e përkohshëm të dënimit të tij me burg, do të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë në 22 Prill. Për të njëjtën kërkesë dy gjykatat e Posaçme janë shprehur kundër.

Llalla u dënua në Shtator të 2021 me 2 vite burg për akuzën e “Mosdeklarimit të pasurisë” në tre raste me vendim të formës së prerë.

