Ngërçi mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë

18:40 15/02/2022

Franca: Mbetet në dorë të të dyja vendeve

Qasja e re e negociatave në mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut është për t’u përshëndetur, por për momentin nuk mund të thuhet nëse deri në fund të kryesimit francez me BE-në, në fund të muajit Qershor, do të vijë deri zhbllokimi i negociatave aderuese për Shkupin dhe Tiranën.

Siril Bomgartner: Ne si vend kryesues me BE-në, e ndjekim këtë dinamikë, vërtetë e inkurajojmë dhe jemi të gatshëm në momentin e dhënë ta marrim përgjegjësinë tonë. Në këtë moment ekziston punë dypalëshe, negociohet për tema konkrete. Ekziston koordinim i përsosur në mesin e evropianëve, në mesin e institucioneve evropiane, me vëmendje të madhe ndiqet procesi, në këtë moment çështja është në korniza dypalëshe.

Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, i cili e koordinon dialogun politik me Sofjen vazhdon të jetë optimist.

Bujar Osmani: Të gjithë presim se kjo dinamikë do të rezultojë me zgjidhje pozitive për ne, ndërsa kjo është fillim i negociatave që do të mbështetet nga të gjitha vendet anëtare të BE-së.

Zv/Kryeministri për çështjet evropiane, Bojan Mariçiq, sot përsëriti se interesi i Maqedonisë së Veriut është që në negociatat me Bullgarinë të ruhet veçantia e identitetit dhe gjuhës maqedonase dhe në të njëjtën kohë të zhbllokohen negociatat aderuese me BE-në, pothuajse dy vite nën veton e Bullgarisë.

