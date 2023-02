Ngjarje të papritura dhe lajme tronditëse, Meri Shehu zbulon 4 shenjat nën ‘shënjestrën’ e planetëve

18:54 06/02/2023

Në parashikimin e javës për shenjat, astrologia Meri Shehu thotë në “Rudina” në Tv Klan se do të kemi ngjarje të papritura për shkak të vendosjeve dhe lidhjeve që do të kenë planetët. Hëna e plotë në Luan do vijojë të ketë ndikimet e saj, sidomos tek femrat të cilat janë më të ndjeshme.

Mesi i javës pritet të sjellë lajme të mira, por kujdesi më i madh duhet treguar në fundjavë. Një lidhje jo shumë e favorshme e Mërkurit, planetit të komunikimit me Plutonin e sekreteve do të ngjallë ndjesinë e dyshimit edhe për situatat kur nuk ka vend. 4 prej shenjave do të ndikohen më shumë prej këtyre lëvizjeve dhe nuk do të kenë një javë të lehtë.

Meri Shehu: Një javë shumë interesante është hapur. Jemi nën ndikimin e Hënës së plotë në Luan që ishte dje. Hëna e plotë ndikon fuqishëm në jetën tonë, sidomos tek femrat. Kam dëgjuar shumë personalisht që e kanë pasur në mënyrë nervoze ditën e djeshme, shumë femra, pra ndikimi ka qenë i fortë sepse kjo Hënë e plotë vërtet ishte shumë e bukur dhe do sjellë ngjarje akoma më të papritura sepse bën një katërkëndësh me Uranin në Dem, kjo është në Luan dhe ai e godet. Urani në Dem ka tre vjet që po na godet, pritet të kalojnë edhe 3 vjet, po kur kundërshtohet me një eveniment të madh siç janë Hënat e plota sjell të dhëna, siç dëgjuam tërmete e gjëra, ka të bëjë me tokën.. por kjo nuk do të thotë se do të vazhdojë kështu. Kjo është një javë e bukur, mesjava të paktën. Afërdita në Peshk bën lidhje shumë të bukura me Uranin në Dem, me Neptunin, pra do kemi ngjarje të mira ekonomike dhe lajme të mira në fushën erotike.

Vetëm kini kujdes në fundjavë kur Mërkuri në Bricjap takohet me Plutonin. Takime të fshehta, dyshime, do mbizotërojnë dyshimet, në çdo lloj marrëdhënieje ne nuk do jemi të sigurt ose do dyshojmë për çdo fjalë që na thuhet, për çdo lëvizje dhe do kemi atë stilin dyshues e ku ka më keq se kur je dyshues edhe për gjërat që nuk duhet të jemi. Fundi i javës, sidomos shenjat kardinale, Bricjapët, Peshoret, Dashët dhe Gaforret mund të marrin një eveniment pak më të egër në mënyrën e performancës së tyre ose lajme që mund t’i trondisin./tvklan.al