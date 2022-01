Ngjarjet e arenës politike në 2022

21:20 06/01/2022

Nga përplasjet në PD, shkarkimi ose jo i Ilir Metës te zgjedhjet e pjesshme

“Motorët e politikës shqiptare nuk i fikën as dritat e festave dhe as fillimi i një viti të ri. Një sërë ngjarjesh të iniciuara vitin që lamë pas, pritet të jenë sërish kryefjala e arenës politike në 2022”.

Përplasjet brenda Partisë Demokratike duket se nuk do të kenë një fund të shpejtë. Në 8 Janar, Sali Berisha ka paralajmëruar një protestë në selinë blu, me qëllim marrjen e partisë, e nga ana tjetër Lulzim Basha po bën përpjekjet e tij për të qenë kryetari i demokratëve. Dueli mes ish-kryeministrit Berisha dhe kryetarit të Partisë Demokratike duket se do të përcaktojë fatin e partisë opozitare më të madhe në vend.

Fillimi i vitit 2022 është një moment i rëndësishëm edhe për Ilir Metën. Fati i tij në krye të shtetit tashmë është në dorë të Gjykatës Kushtetuese, e cila në 18 Janar do të vendosë nëse Ilir Meta do ta lirojë zyrën si presidenti i parë i shkarkuar në historinë e politikës shqiptare apo jo.

“Për shkarkimin e presidentit, duhet të votojnë të paktën 5 anëtarë pro dhe domosdoshmërisht duhet të marrin pjesë në votim 6 anëtarë. Aktualisht, Gjykata Kushtetuese ka 7 anëtarë nga 9 që duhet të kishte gjithsej”.

Por pavarësisht vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Ilir Meta do të lirojë zyrën brenda vitit, për shkak të mbarimit të mandatit. E sërish dy partitë kryesore në vend do duhet të gjejnë konsesusin për emrin e ri. Socialistët jo pak herë e kanë shtrirë dorën ndaj opozitës, fokusi i së cilës tashmë është zhvendosur.

Por zgjedhja e presidentit të ri nuk është e vetmja çështje që do duhet të ulë palët. Ndryshimet Kushtetuese për zgjatjen e afateve të vetingut që kërkon PS si dhe vetingun në politikë që kërkon kampi blu. Të dyja partitë kanë nevojë për votat e njëra-tjetrës, por për sigurimin e tyre duken ende larg.

“Vendimi i Gjykatës Kushtetuese që njohu zgjedhjet lokale të 30 Qershorit, i hapën rrugë zgjedhjeve të pjesshme për 6 bashkitë pa kryetar. Sipas ligjit Presidenti i Republikës duhet të shpallë zgjedhje të parakohshme 45 ditë nga konstatimi i vakancës së organit të qeverisjes vendore”.

