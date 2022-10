Ngjarjet më të rëndësishme të Kronikës

21:51 01/10/2022

Rama: Asnjë tolerim për këdo që shkel ligjin

Gjatë ditëve të fundit nuk kanë munguar as debatet përsa u përket çështjes së ndërtimeve pa leje dhe konfiskimin e kateve shtesë të pallateve. Gjatë një bashkëbisedimi më qytetarët, Kryeministri theksoi se i kanë denoncuar me fakte të gjithë shkelësit e ligjit. Kryeministri zbuloi edhe një tjetër dokument të gjobës së vendosur në lidhje me 4646 metra katrorë të sekuestruara. Të premten Rama bëri publik një dokument që IKMT kishte kallëzuar një objekt pa lejë në zemër të Tiranës. Bëhet fjalë për një nga qiellgërvishtëset.

Prokuroria e Tiranës hetim për ndërtimet pa leje

Burime nga Prokuroria e Tiranës bëjnë me dije se kanë nisur hetim për çdo objekt të denoncuar nga institucionet përgjegjëse. Organi i akuzës thekson se e kanë regjistruar kallëzimin e IKMT dhe se po kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Po i njëjti burim bën me dije se nëse do të gjendjen prova dhe fakte për shkelje të ligjit do të vënë përpara drejtësisë të gjithë personat përgjegjës.

Çuçi: Është ulur 10 fish numri i ndërtimeve pa leje

Për të njëjtën çështje edhe Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi njoftoi se një tjetër pallat në Tiranë është duke u verifikuar pasi është konstatuar me kate pa leje. Nga ambientet e pallatit, Çuçi tha se përveç kateve pa leje ka dhe një ndryshim të projektit të miratua. Çuçi bëri të ditur se është arritur që të ulet me 10-fish numri i sipërfaqeve të ndërtimeve pa leje.

Operacioni për të vënë përpara drejtësisë të gjithë ata të cilët ndërtojë pa leje do të vijojë.

Vrasja e 44-vjeçarit, Pjetër Kola në Pukë

Edhe gjatë kësaj jave nuk munguan vrasjet. Në Pukë, Pjetër Kola humbi jetën në spital si pasojë e plagëve të marra. Për krimin policia ka shpallur në kërkim Maltin Përgjinin 36 vjeç banues në Lezhë, si autorin e dyshuar të vrasjes së 44-vjeçarit. I lënduari ka shkuar vetë në qendrën shëndetësore të Vaut të Dejës dhe më pas në spitalin e Shkodrës ndërsa ndërroi jetë në sallën e operacionit pa mundur t’u shpëtojë plagëve të marra. Janë ende të paqarta motivet e vrasjes, ndërsa mësohet se dy personat janë sqaruar me njëri-tjetrin ndërsa edhe kanë debatuar dhe sherri ka degraduar deri në përdorimin e armëve të zjarrit.

Vrau vëllain dhe kunatën, mbetet në burg autori

Gjatë 7 ditëve nuk kanë munguar edhe vendimet për masa sigurie dhe arrestimet nga policia për persona në konflikt me ligjin. Gjykata e Apelit vendosi që Arsen Muskurti, autori i vrasjes së dyfishtë të Dritan dhe Nora Muskurtit të hetohet nën masën e sigurisë në arrest me burg. Çështja u dërgua në Apel mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetim Arsen Muskurti, i cili kërkoi ndryshimin pjesërisht të vendimit, caktimin si masë sigurimi personal atë të “arrestit në burg”, me afat 30 ditë, me qëllim kryerjen e akt ekspertimit psikologjik për verifikimin e gjendjes së shëndetit mendor. Hetimet treguan se vrasja vinte pas 6 vitesh konflikte dhe debate, kur herë pas here dy vëllezërit kanë kërkuar urdhër-mbrojtje në polici nga njëri-tjetri. Të njëjtën kërkesë kishte bërë edhe viktima Dritan Muskurti 4 ditë para se të ndodhte vrasja.

Zhdukja e Jan Prengës, burg përjetë kopshtarit

Për vitin 2022 Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dhënë vendimin e parë të dënimit me burgim të përjetshëm. Festim Bexhdili, kopshtari i resortit ku u pa për herë të fundit trupi i pajetë i Jan Prengës, rrezikon të mbyllet përjetë në qeli. Sipas gjykatës, kopshtari Bexhdili shfaqet në pamjet e kamerave të sigurisë së resortit ku u mbajt Jan Prenga, duke ndihmuar të pandehurit e tjerë të organizonin zhdukjen e kufomës së 49-vjeçarit. Bexhdili së bashku me të pandehurit e tjerë mbështollën me çarçafë dhe qese të zeza trupin e pajetë dhe më pas e fusin së bashku në fugon. Kopshtari shihet duke futur në automjet edhe një kazmë dhe një lopatë. Të gjitha këto veprime kryhen brenda 8 orësh. Gjykata arsyetoi se ka krijuar bindjen se Jan Prenga ka humbur jetën pasi nga ora 11:32 minuta e datës 17 janar 2020, kur është futur në garazh makina Range Rover, me të cilën u rrëmbye 49-vjeçari, deri në orën 18:12 minuta të asaj dite, ai nuk ka shfaqur asnjë shenjë jete. Një tjetër detaj është edhe fakti se Jan Prenga është ndjekur nga autorët që në datën 15, 16 dhe 17 janar, ditën kur u rrëmbye.

Pafajësi për ish-anëtarin e Gjykatës së Lartë

Togat e zeza të Apelit të kryeqytetit kanë shpallur të pafajshëm ish-anëtarin e Gjykatës së Lartë, Admir Thanza. Ai u dënua në shkallë të parë më 9 muaj burg që iu konvertuan në 18 muaj shërbim prove për falsifikim të vulave dhe stampave për shkak se nuk ka deklaruar në formularin e vetëdeklarimit vendimin penal të Gjykatës së Pizas, Itali. Ish-anëtari i Gjykatës së Lartë kërkon që t’i kthehet apartamenti dhe dyqani i sekuestruar, me vendim të gjykatës së Posaçme.

Gjykata liron 18 punonjësit e burgut të Fierit

18 zyrtarët e burgut të Fierit të cilët u akuzuan për 55 shkelje ligjore janë lënë të lirë nga Gjykata e Tiranës. Togave e zeza vendosën masën e sigurisë “Detyrim paraqitje” duke ndryshuar vendimin e masës së sigurisë arrest në shtëpi të dhënë në mungesë. Ata akuzohen për falsifikim të dokumenteve dhe shpërdorim detyre me dyshimet se nëpërmjet falsifikimit të kartelave të 54 të dënuarve në mbi 300 raste i kanë favorizuar ata për të marrë ulje dënimi dhe liri me kusht. Nga hetimet është konstatuar se shkeljet kanë të bëjnë me favorizimet për dhënien e amnistisë, dhënie shtesë e ditëve të punës, vlerësime fiktive për sjellje të mirë etj. Procedurat e ndjekura kishin të bënin me vlerësimet e sjelljes së të dënuarve me objekt ulje dënimi, lirim me kusht, qëndrim në shtëpi dhe trajtimi i masave disiplinore për të dënuarit/paraburgosurve.

“Faturat fiktive” lirohen 3 nga 7 administratorët

Një tjetër operacion me bujë të madhe kishte të bënte edhe me firmosjen e urdhërarresteve për 13 administratorë kompanish më masë sigurimi arrest në burg dhe 4 punonjës administrate me masë detyrim paraqitje. Ata dyshohet se duke përdorur një skemë fiktive i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 3 milion eurosh. Gjatë ekzekutimit të urdhërarresteve ranë në pranga vetëm 7 persona, ndërsa 6 të tjerë u shpallën në kërkim. Gjatë përballjes me gjykatën vetëm 4 u lanë në burg ndërsa 3 të tjerë do të hetohen të lirë. Gjithashtu, dyshohet se në këtë skemë kriminale mashtrimi janë të përfshirë persona edhe subjekte të tjera, si dhe funksionarë të Administratës Publike, për të cilët vazhdojnë hetimet dhe veprimet procedurale për të dokumentuar veprimtarinë kriminale.

