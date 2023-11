Ngjyrën e vjeshtës mund ta kombinoni më lehtë se ç’mendonit

20:16 10/11/2023

Ngjyra kafe ka qenë një prej mbizotërueseve të pasarelave në vitet e fundit. Veshjet apo aksesorët në tonalitetet e ndryshme të saj janë përqafuar lehtësisht nga kushdo që pëlqen ngjyrat e ngrohta apo neutrale.

Megjithëse kërkon pak më shumë kujdes në kombinim se sa e bardha apo e zeza, është shumë e thjeshtë të veshësh një prej ngjyrave më trend të sezonit. Më poshtë gjeni disa ide që do t’ju shërbejnë si guidë për të kombinuar ngjyrën vjeshtake.

Tonet e zbehta

Ngjyrat e zbehta kontrastojnë me tonalitetet e kafesë. Në vend të së bardhës rrëzëllitëse, provoni pana apo krem që imiton ngjyrën natyrale të linosë.

E verdhë

Njësoj si gjethet e vjeshtës, e verdha e zbehtë dhe mustarda janë kombinim ideal me kafen. Kjo e fundit harmonizohet mirë me të verdhën e ngrohtë dhe nuk lë vend për gabim.

Xhins blu

Xhinsi blu mund të përdoret si neutral ndaj nëse keni dilema, provoni një kombinim me xhinse, këmishë të bardhë dhe aksesorë kafe. Xhinsi i errët dhe tonaliteti i kakaos janë kombinim fantastik.

Gri

Tonalitetet e grisë po dominojnë këtë dimër dhe fatmirësisht kombinimi me kafen është i përsosur. Nuancat e errëta të grisë duken më të sofistikuara krahasuar me të çelëtat që shpesh e bëjnë veshjen të duket më ‘casual’.

E gjelbër

Shumë nuanca të grisë shkrihen bukur me nëntonet e pasura të kafesë. Nga e gjelbra e theksuar te ajo më e zbehta apo kaki, do të gjeni një kombinim të mirë. Provoni bluze kafe me funde të gjelbra apo anasjelltas për kombinime që imitojnë natyrën dhe i përshtaten stinës. Këto tone shërbejnë edhe si prezantim me ngjyrat e forta për ata që janë mësuar më shumë me kombinime njëngjyrëshe ose pa kontraste./tvklan.al