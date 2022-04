Ngrihet një qendër inovacioni te Ekonomiku

15:47 27/04/2022

Kule: Mundësi e zhvillimit të dijeve për studentët e degëve Marketing-Turizëm. Ofrohet punësim i menjëhershëm

Në Fakultetin e Ekonomisë për herë të parë është ngritur një qendër e inovacionit dhe sipërmarrjes e cila do t’u shërbejë 250 studentëve që ndjekin studimet për Marketing–Turizëm, degë kyçe për ekonominë e vendit.

“Nga funksionet që do ketë ky laborator me teknologji moderne është të ndihmojë në fushën e kërkimit me ato që mbulon fakulteti i Ekonomisë për të bërë kërkime në ndihmë të biznesit atje ku kompanitë kanë nevojë për të krijuar hapësira në fushën e marketingut, turizmit, financës”.

Sipas shefit të departamentit të Marketing-Turizmit i fton të rinjtë të zgjedhin këto programe sepse punësimi është i menjëhershëm dhe tregu vendas ka nevojë për këto profesione.

“Për herë të parë në Shqipëri kemi përfshirjen e teknologjive që bëjnë monitorimin e sjelljes njerëzore. Janë pajisje që gjurmonë çfarë individët shikojnë. Një tjetër risi janë edhe printerat 3D që printojnë objekte. Aq më tepër kur flasim për turizmin, një nga problemet që ata kanë është mungesa e stafit të specializuar”.

Sektori i turizmit është një ndër sektorët që vuan mungesën e krahut të punës dhe profesionistëve në të gjitha nivelet arsimore, arsim i lartë, i mesëm dhe i ulët. Emigrimi i të rinjve është shkaktari kryesor i vakuumit që po krijohet në tregun vendas për mungesën e punonjësve.

