Ngritja e komisionit hetimor për Beketin

19:54 27/12/2022

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e PD

PD kishte paraqitur dy kërkesa për Gjykatën Kushtetuese per ceshtjen Beketi. E para kishte te bente me zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet jo më pak se një të katërtës së deputetëve dhe Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, e deklarimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit të Kuvendit për mosmiratimin e ngritjes së Komisionit Hetimor Beketi

Po ashtu, PD kërkonte qe të hetoheshin veprimet dhe mosveprimet e institucioneve shtetërore dhe funksionarëve publikë që çuan në një dëm ne arbitrazhin nderkombtar prej 120 milionë euro.

Ky vendim per hedhjen poshte nga kushtetuesja te kerkesave te demokrateve erdhi pasi më 25 Tetor 2021, ish-deputetja Grida Duma dhe deputeti Gazment Bardhi, të cilët e çuan kërkesën kundër vendimit të Kuvendit, që nuk pranoi ngritjen e Komisionit Hetimor, pasi sipas tyre kryeministri Edi Rama ka frikë të hetojë këtë çështje, duke e bërë atë përgjegjës për dëmshpërblimin që shteti shqiptar duhet t’i paguaj Becchetti-t, me vendim të gjykatë ndërkombëtare arbitrazhi.

Edhe PS e ka konsideruar ngritjen e këtij Komisioni Hetimor se është në kundërshtim më ligjin. Sipas PS ky Komision Hetimor nuk mund të ngrihet, pasi cenohet interesi i Shqipërisë teksa vendi është ende në proces gjyqësor për çështjen dhe ka një vendim të një gjykate Arbitrazhi se me një klauzolë konfidencialiteti dhe nuk mund të publikohen dokumente të procesit. Sipas PS kjo çështje nuk mund të bëhet objekt i një debati publik, siç ndodh në një komision parlamentar hetimor.

