Ngrohet moti, reshje shiu kalimtare

11:56 14/02/2022

Sinoptikanët: Problematike do të jetë era në det, fundjava me diell

Situata sinoptike gjatë kësaj jave në vendin tonë do të jetë me alternime kthjellimesh dhe shira me intensitet të ulet në zona të caktuara. Sipas “MeteoAlb”, temperaturat do jenë në rritje.

Problem do jenë parametrat e erës, veçanërisht në det, ndërsa në fundjavë do ketë mot të qëndrueshëm me diell.

Edhe në vendet e rajonit duke përfshirë Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, moti do të jetë i ngjashëm me vendin tonë, por temperaturat disi më të ulëta.

Klan News