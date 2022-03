Nicki Minaj flet për ndërhyrjet estetike

23:00 13/03/2022

“Nuk ndihesha e plotësuar apo mjaft e mirë”

Artistja Nicki Minaj ka folur për ndërhyrjet kirurgjikale ku ka pranuar se i është dashur të bëjë injeksione në pjesën e të pasmeve të saj.

39-vjeçare është e pëlqyer nga publiku jo vetëm për aftësitë e saj si repere, por edhe falë paraqitjes së saj fizike. Ajo shpjegon se e mori këtë vendim për t’u përshtatur në kulturës së repit.

“Unë shoqërohesha shumë me Lil Wayne dhe të tjerë repere. Në atë kohë Wayne, fliste shumë për vajzat me të pasme të mëdha dhe shikoja se në studio vinte gjithmonë një vajzë me të pasme të tilla, ato ishin muzat e tij”, shprehet Nicki.

“Nuk ndihesha plotësuar apo mjaft e mirë, jo aq mirë sa ato vajza”, përfundon ajo.

Kur gazetari e pyet nëse ajo e ndjen veten përgjegjëse për ndikimin e saj tek vajzat e tjera për të bërë të njëjtën gjë reperja pranon se ndihet ‘fajtore’.

