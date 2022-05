Nicole Scherzinger, foto provokuese nga pushimet

23:20 14/05/2022

Këngëtarja Nicole Scherzinger ka treguar linjat perfekte trupore teksa është shfaqur me bikini ndërsa pozonte në një jaht luksoz. Scherzinger postoi disa foto në Instagram dhe kaq mjaftoi që komentet të vërshonin lumë.

Nicole ka pozuar në një sërë pozicionesh, përpara se të pyeste ndjekësit e saj se cila foto u ka pëlqyer më shumë. Fansat e këngëtares kanë mbetur të mrekulluar pas fotove, ku e komplimentojnë për format trupore.

Artistja është aktualisht me pushime në Meksikë me të dashurin e saj Thom Evans. Çifti ka ndarë shpesh momente nga pushimet e tyre, e fundit ishte një video ku dyshja duke kërcyer me rroba banje në një jakuzi.

Nuk është çudi që ajo po e shfrytëzon sa më shumë kohën e saj të lirë, pasi gazeta britanike The Sun zbuloi se ajo do të rikthehet sërish në muzikë, por këtë herë vetëm.

Duke njoftuar rikthimin e saj, ajo tha gjatë një shfaqjeje në Los Anxhelos se ka shkruar disa këngë dhe se po punon fort për albumin e radhës.

Klan News