Nicole Scherzinger mahnit fansat e saj

23:21 21/09/2022

44-vjeçarja është shfaqur plot stil dhe elegancë në rrugët e New York-ut

Këngëtarja e njohur Nicole Scherzinger është shfaqur mjaft elegante në rrugët e New York-ut .

44-vjeçarja është fotografuar mjaft e lumtur, teksa ecën për dore me mikeshën e saj Chloe Flower, në Manhattan.

Nicole dukej e jashtëzakonshme e veshur me një kostum vezullues shumëngjyrësh, të cilën e kishte kombinuar me një palë këpucë të zeza. Ajo i shtoi pamjes së saj një palë vëthë të gjatë me gura dhe një make up natyral, ku në sy bie ngjyra e kuqe që 44-vjeçarja kishte përdorur për buzët.

Kujtojmë se , Nicole Scherzinger dhe i dashuri i saj Thom Evans do të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë, pas dy vitesh së bashku. Gjatë muajt korrik, Këngëtarja britanike, i tha “PO” të dashurit të saj 37-vjeçar, gjatë një udhëtimi romantik në Mykonos.

