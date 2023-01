Nicolo Zaniolo refuzon Premier League

16:28 28/01/2023

Mesfushori i thotë “Jo” Bournemouth, Roma e kërcënon me stolin

Nicolo Zaniolo nuk preferon të transferohet në Premier League angleze. Mesfushori Italian ka mohuar kalimin në radhët e Bournemouth, të cilët ishin shumë pranë firmës me 23-vjeçarin.

Në tavolinën e futbollistit të Romës mbërriti një ofertë prej 4 milionë euro në sezon dhe një klauzolë lirimi në rast të rënies nga kategoria. Megjithatë lojtari nuk ka preferuar të pranojë pasi nuk është i bindur për vlefshmërinë e projektit.



Në këtë pikë, Zaniolo ka preferuar të qëndrojë në Romë, me drejtuesit që janë të tërbuar me zgjedhjen e tij. Për këtë shkak, klubi kryeqytetas po vlerëson marrjen e masave disiplinore ndaj tij, me lojtarin që tashmë rrezikon të mbetet jashtë ekipit të Mourinhos. Roma e kishte pranuar ofertën duke e këshilluar lojtarin që të transferohej, pasi e konsideron si jashtë projektit. Klubi anglez kishte ofruar 30 mln euro plus 5 milionë euro të tjera në formën e bonuseve.



Dështimi për të kaluar në Angli ka rritur entuziasmin te Milani. Kuqezinjtë tani kërkojnë që të përfitojnë nga kjo lëvizje dhe duan që të mbyllin sa më shpejt manovrat. Për Zaniolon kanë gati 40 mln euro, gjithsesi Roma nuk ka preferuar kurrsesi për të forcuar kundërshtarët aq më tepër një si Milani e rikthyer në garën për tituj.

