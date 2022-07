Nigeria do të furnizojë me gaz BE-në

13:19 24/07/2022

Brukseli po kërkon burime alternative për të shmangur Rusinë

Nigeria po përmirëson sigurinë e trasferimit të gazit të saj ndaj shteteve të BE-së duke planifikuar që të rihapë tubacionin Trans Niger gjatë muajit Gusht, gjë që do të çojë në më shumë eksporte të gazit në Evropë.

BE importon 14 për qind të furnizimeve të saj totale të gazit të lëngshëm nga Nigeria dhe ka potencialin ta dyfishojë atë sasi.

Prodhimi i naftës dhe gazit në Nigeri është kufizuar nga vjedhjet e tubacioneve dhe vandalizmi, duke lënë që terminali Bonny Island i prodhuesit të gazit të funksionojë deri tani me kapacitet vetëm 60%.

Vitin e kaluar, Nigeria eksportoi 23 miliardë metra kub gaz në BE, por shifra ka qenë në rënie gjatë viteve. Në vitin 2018, blloku bleu 36 miliardë metra kub LNG nga Nigeria.

Komisioni Evropian njoftoi vendet anëtare të BE se duhet të reduktojnë konsumin e gazit me 15% nga Gushti në Mars. Objektivi fillimisht do të jetë vullnetar, por do të bëhet i detyrueshëm nëse Komisioni shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Krahas Nigerise BE po sheh si burime alteranative furnizimi me gaz Azejbarxhanin, Venezuelën dhe Algjerinë.

