Nigeriani Rabiu, mbrojtësi golashënues

Shpërndaje







19:55 03/01/2022

Realizoi 14 herë në vitin 2021

Harrojeni, Chiellini, Bonucci, Virgil van Duijk, Harry Meguire apo mbrojtës të tjerë më emër në ligat më të mëdha europiane. Më i miri në këtë repart gjendet në kontinentin afrikan. Dhe kjo, jo për pengim të përpjekjeve të kundërshtarëve për të shënuar por për golat e realizuar personalisht.

Zulkifilu Muhammad Rabiu, mbrojtës i djathtë i klubit Plateau United në kampionatin Nigerian, u bë golashënuesi më i mirë në vitin 2021 sa i takon lojtarëve të repartit difensiv. Ai ka shënuar 14 gola, të gjithë në ligën vendase.

Në total, 8 mbrojtës kanë shënuar 10 e më shumë gola në vitin 2021. Në vendin e dytë pas tij vendoset Besnik Krasniqi i Prishtinës.

Edhe Krasniqi mbrojtës i krahut të djathtë ka shënuar 14 gola po aq sa Rabiu dhe të gjithë në ligën vendase, por më kosovari 9 prej tyre i ka realizuar nga pika e bardhë e 11-metërshit dhe 3 me aksion, ndërsa Rabiu ka realizuar vetëm 3 gola me penallti. Rekordin më të mirë e mban në 2020 mbrojtësi anglez James Tavernier i Glasgow Rangers me 17 gola.

Tv Klan