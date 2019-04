Nik Xhelilaj për serialin e ri në Tv Klan: Më në fund…

View this post on Instagram

❤Kayıp Şehir = Qyteti i Humbur, I cili me njohu mua, per tu dashuruar me pas pergjithmone me #istanbul ❤ Nga data 6.Maj do te shfaqet cdo dite ‘Hene-Premte’ me ne fund edhe ne Shqiperi🇦🇱❤. ne @rtvklan 📺🙏 #ilumtur 🤗