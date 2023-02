Nikoll Lesi e cilëson të qëllimshme kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit

10:11 08/02/2023

Deputeti dhe botuesi i gazetës “Koha Jonë”, Nikoll Lesi e cilëson të qëllimshme kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit me padi të kryeministrit Fatos Nano, shpifje për shkak të detyrës. Lesi shprehet se dosja e plotë që e disponon, e nxjerr atë të pafajshëm.

Nikoll Lesi: Edhe këtë radhë, në këtë votim, përsëri do të fitoj shumë thellë. Jam i bindur sepse ndërgjegjja e deputetit qoftë e majtë, qoftë e djathtë, ngrihet mbi inatet e familjes kryeministrore, së dytë është edhe një shpërqendrim vëmendje nga problemet akute dhe të rëndësishme që janë tani në prag të zgjedhjeve, që do të spostojë vëmendjen zoti Nano. Së treti kryesore është që imuniteti tashmë është tek votuesit, unë jam futur për të rikonfirmuar mandatin tim të tretë, janë votuesit ata që do të vendosin për mandatin tim, për mandatin e Nanos, të Berishës dhe shumë drejtuesve politikë.

Gazetarja: Keni menduar si do të mbroni veten ditën që do të zhvillohet kjo seancë?

Nikoll Lesi: Unë tashmë jam i mbrojtur, problemet janë të qarta, dosja është e mbushur në prokurori. Nuk ka prokuror në botë që e shpëton zotin Nano nga krimet dhe nga dosja voluminoze që është në prokurori, pavarësisht se po mundohem ta s’postoj vëmendjen. Pra edhe një herë me dosjen që ka zoti Nano, ai, jo vetëm që duhet t’i hiqet imuniteti po duhej të arrestohej.

Heqja e imunitetit të deputetit Lesi u botua disa kohë më parë, por parlamenti nuk mundi ta rrëzojë kërkesën e Gjykatës së Lartë. Kjo është hera e dytë që familja Nano bën padi kundër deputetit Lesi, por këtë radhë me kërkesën e prokurorisë. /tvklan.al

Gazetare: Gerta Gixhari

