Nikolla bën bilancin e sesionit të kaluar parlamentar: 16 seanca plenare, miratuam 36 ligje

16:32 16/01/2023

Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla ka bërë sot bën bilancin e seancave parlamentare të sesionit të kaluar. Nikolla deklaroi nga foltorja e Kuvendit se në sesionin e kaluar janë zhvilluar 16 seanca plenare dhe janë miratuar 36 ligje.

“Gjatë sesionit të kaluar zhvilluam 16 seanca plenare, miratuam 36 ligje ku 35 ishin nismë e Këshillit të Ministrave dhe një e deputetëve, zhvilluam 5 interpelanca.

16 ligje bazë, 7 akte normative dhe 3 marrëveshje, miratuam gjithashtu dhe 30 vendime të Kuvendit. Me konsensus miratuam 11 ligje, me shumicë të thjeshtë votash 24 dhe me shumicë absolute 12 ligje. Komisionet parlamentare e zhvilluan aktivitetin e tyre në transparencë të plotë, kanë shqyrtuar në total 67 projekt akte ndër to 19 projektligje të reja, 20 me shtesa dhe 28 projektmarrëveshje.

Gjatë shqyrtimit të projekt-akteve miratuan 150 amandamente, 85 mbledhje. U zhvilluan 48 seanca dëgjimore ndë të cilat 41 për procesin legjislativ, 6 për kontrollin parlamentar dhe 1 në funksion zgjedhës. Në platformën e konsultimit online me organizatat e shoqërisë civile u miratuan 9 projektligje.

Integrimi evropian mbetet prioritet kryesor i veprimtarisë parlamentare, pas publikimit të raportit të KE për vitin 2022 filluam zbatimin e planit të veprimit. Zhvilluam 5 takime gjatë këtij sesioni dhe 4 takime ndërgjegjësuese me shkollat e mesme dhe shoqërinë civile”-u shpreh ndër të tjera Nikolla./tvklan.al