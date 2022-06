Nikos Dendias viziton Prishtinën

22:54 07/06/2022

Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Dendias, do të qëndroje të mërkurën 8 qershor në Prishtinë. Ai do të pritet nga presidentja, Vjosa Osmani-Sadriu, si dhe nga Besnik Bislimi, zëvendëskryeministër i parë për Integrime Europiane, Zhvillim dhe Dialog dhe Kryenegociator në Dialogun Prishtinë-Beograd.

Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Ministri i Punëve të Jashtme pritet të ketë një takim të përbashkët me përfaqësuesit e Bashkësisë Ndërkombëtare në Prishtinë. Gjithashtu, është parashikuar një takim i përbashkët mes ministrit Dendias dhe ministrave të Arsimit dhe Kulturës, Arbërie Nagavci dhe Harjulla Çeku, përkatësisht.

Në fund të vizitës, ministri Dendias do të zhvillojë një takim kokë më kokë me kryeministrin Albin Kurti dhe më pas do të ketë një darkë që për nder të tij.

Diskutimet gjatë vizitës pritet të fokusohen në bashkëpunimin ndërmjet Athinës dhe Prishtinës në fusha të ndryshme, si në ekonomi, energji, kulturë, shkencë, shëndetësi, arsim dhe turizëm. Gjithashtu, në agjendën e bisedimeve do të jetë edhe perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor dhe zhvillimet në lidhje me dialogun Beograd-Prishtinë.

Vihet re se mungesa e ministres së Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gërvalla-Schwarz e cila u takua më herët në prill me ministrin Dendias në aneksin e Forumit Ekonomik të Delphit.

