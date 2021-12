Nipi i Kim Kardashian i ka ca fjalë për tezen

11:49 16/12/2021

Djali i madh i Kourtney Kardashian, Mason Disick duket se do të marrë në dorë frerët e marketingut të familjes. Nipi 12-vjeçar i sugjeroi Kim Kardashian, se vajza e saj, North, nuk duhet të bëjë më video “live”, gjë për të cilën u dënua.

“Përshëndetje, nuk dua të tregoj mungesë respekti ndaj North, por nuk mendoj se ajo duhet të bëjë prapë ‘live’ nnëse nuk është e shoqëruar sepse njerëzit regjistrojnë pamje gjatë gjithë kohës dhe ajo mund të thojë informacione që nuk janë të sakta e të tjera si këto. Unë bëra të njëjtën gjë si ajo, unë kam bërë video të tilla dhe tani pendohem që kam thënë atë që thashë. Thjesht për siguri”, i shkroi Mason në mesazh 41-vjeçares. Ai iu referua kohës kur gjatë videos së tij mohoi se Kylie Jenner dhe Travis Scott ishin rikthyer në Mars të 2020.

Kim e falënderoi nipin e saj dhe i sugjeroi që ai të fliste vetë me North për t’i thënë asaj disa fjalë të mençura. “Të falënderoj që kujdeshen Mason dhe jam dakord. Ajo u ndje keq dhe nuk mendoj se do ta bëjë sërish, por do të ishte mirë nëse do t’i flisje ti”.

Në videon në fjalë, vajza e madhe e Kim Kardashian dhe Kanye West iu bëri 2.3 milionë ndjekësve të saj një tur në shtëpinë e tyre. Videoja nuk zgjati shumë pasi Kim, e cila po qëndronte në shtrat, e qortoi: “Ndalo, nuk të lejohet”. “Ok, pafshim”, thotë North dhe ndërkohë vazhdonte të filmonte derisa Kim e pyeti: “Është vërtet live?” dhe videoja ndërpritet./tvklan.al