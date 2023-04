Nis Bursa Shqiptare e Energjisë

16:01 11/04/2023

Balluku: Synimi, mbrojtja e interesit të konsumatorit

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ka nisur zyrtarisht operimin duke hapur ankandin e parë të tregut të ditës në avancë. E pranishme, zv/Kryeministrja Belinda Balluku tha se kjo bursë do të garantojë transparencë, konkurrencë dhe përdorim efikas të kapaciteteve.

“Zyrtarisht tashmë kemi një bursë energjetike e dyta në rajon e cila i përket Republikës së Shqi”përisë dhe asaj të Kosovës. Tani fillon një hap i ri për krijimin e likuiditeteve që duhet të ketë kjo bursë”.

Qëndrueshmëria dhe siguria energjetike është qëllimi kryesor i qeverisë shqiptare.

“Qeveria shqiptare ka prioritet mbrojtjen e konusumatorit final, biznesit nga çmimet marramendëse të tregut. Prodhuesit privatë të energjisë do të kenë mundësi të konkurrojnë me njëri-tjetrin duke përfituar nga bursa, por nga ana tjetër duke i dhënë mundësinë edhe industrisë vendase dhe tregut ndërkombëtar për të marrë energji elektrike me çmime sa më të konkurrueshme, e sa më të ulëta”.

Në fjalën e saj ambasadorja Yuri Kim tha se SHBA e shohin Shqipërinë si partnere në fushën e energjisë.

“Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndihmojnë sektorin energjetik shqiptar që të zhvillojë rregullore të energjisë për të nxitur transparencën dhe konkurrencën e hapur. Do të ketë më shumë furnizim dhe çmime më të mira”.

Në ankandin e parë u paraqit çmimi mesatar i shitjes së energjisë për 24 orët e ardhshme, që rezultoi 130.98 Euro/MWH, ndërsa volumet e tregtuara janë 7146.2 MWH.

Tv Klan