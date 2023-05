Nis “Defender 2023” edhe në Shqipëri

15:34 22/05/2023

Rama: Shpresojmë në ndërtimin e portit për bazën e NATO-s

Trupat shumëkombëshe, të drejtuara nga Komanda Europiane e SHBA, janë rikthyer për të dytën herë për të zhvilluar stërvitjen e përbashkët edhe në territorin shqiptar për të demostruar aftësitë ndërvepruese të Shteteve të Bashkuara me ushtritë aleate dhe partnere të NATO-s.

“Defender ‘23” që zhvillohet një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, është një mundësi që këto trupa të tregojnë aftësitë dhe kapacitetet e aleancës për t’i frenuar çdo forme agresioni në Europë.

Si kryeministri, ashtu dhe ambasadorja amerikane të pranishëm në ceremoninë e nisjes së stërvitjes së përbashkët, e shohin këtë stërvitje si dëshmi për besueshmërinë e Shqipërisë si aleate e NATO-s.

“Defender 2023” do të na tregojë se së bashku me aleatët dhe partnerët, ne mund të kryejmë çdo mision. Jemi krenarë që e quajmë Shqipërinë aleate dhe mike.”

Kryeministri kujton se kthimi i aeroportit të Kuçovës në bazë e NATO-s dhe nëse do të ketë një përgjigje pozitive për mbështetjen e projektit të Portit të Durrësit, Shqipëria nuk do të jetë thjeshtë përfituese, por do të ketë kontributin e saj për sigurinë dhe mbrojtjen në aleancë.

“Me aeroportin e Kuçovës dhe shpresojmë shumë që edhe me Portin, duke funksionuar si një tjetër bazë operacionale e NATO-s, ne mund të themi me plot gojën se një faqe e re historisë tonë po shkruhet.”

I ardhur nga radhët e Forcave të Armatosura, kreu i shtetit e di më mirë se kushdo se sa nevojë kanë strukturat e mbrojtjes për mbështetjen financiare, mbështetje të cilën nuk heziton t’ia kërkojë qeverisë.

“Inkurajoj qeverinë të shtojë akoma më shumë mbështetjen për FA dhe kontributin e Shqipërisë në NATO.”

Stërvitja Defender 23 do të zhvillohet në harkun kohor Maj-Qershor në disa vende të Europës.

