Nis dorëzimi vullnetar i armëve pa leje në Serbi

18:40 08/05/2023

Pasoja të rënda për këdo që nuk i jep deri më 8 Qershor

Nga kjo e hënë, në Serbi ka nisur dorëzimi vullnetar i armëve pa leje. Qeveria vendosi të nisë këtë 8 Maj, fushatën 1-mujore të dorëzimit të armëve, pas 2 masakrave që tronditën vendin javën e kaluar ku u vranë 17 persona e u plagosën 21 të tjerë.

Autoritetet u bënë thirrje të gjithë atyre që mbajnë armë pa leje, t’i dorëzojnë brenda 8 Qershorit, periudhë gjatë së cilës ata nuk do të kenë asnjë pasojë ligjore.

Kush kapet me armë pa leje pas asaj date do të përballet me ndëshkime të ashpra deri disa vite burg, siç parashikon rregullorja e re që po harton qeveria.

Po ashtu, nga kjo e hënë, nisi mbrojtja me policë e të gjitha shkollave të vendit. Të dielën në përfundim të zisë 3-ditore, u zhvilluan edhe ceremonitë mortore shtetërore për 8 nxënësit dhe rojen e shkollës 8-vjeçare të Beogradit, që u krye nga një nxënës 13-vjeçar.

Serbia është një prej vendeve me numrin më të lartë të armëve në duart e popullsisë në Europë, pasojë e luftrërave të shumta që çuan në shpërbërjen e Jugosllavisë.

