“Anëtarët e BE, por edhe vende të tjera europiane si Shqipëria duhet të angazhohen në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit”

11:54 24/10/2022

Ka nisur edicioni i shtatë të shkollës së Integrimit Europian në Shqipëri. Në ceremoni ishte i pranishëm dhe përfaqësuesi i fondacionit Friedrich Ebert Stiftung.

Gjatë fjalës së tij, ai tha se vendet anëtare të BE-së, por edhe vende të tjera europiane si Shqipëria duhet të angazhohen në ruajtjen e Europës dhe të paqes dhe stabilitetit për të gjithë teksa ka trajtuar situatën e krijuar për shkak të pushtimt rus të Ukrainës.

Përfaqësuesi i Fondacionit Friedrich Ebert Stiftung: Ndihemi shumë mirë që jemi pjesë e organizimit të kësaj shkolle për këto 7 vjet të saj. Më lejoni që të përmend 2 pika si një lloj prezantimi. Të gjitha ato që u thanë janë të vërteta dhe në lidhje me përshtatjet që bëhen në lidhje me legjislacionin europian dhe kjo nuk është detyrë vetëm e strukturave qeveritare, por përfshihet dhe angazhimi i shoqërisë civile dhe më shumë se 70% e këtyre përshtatjeve kanë të bëjnë me pushtetin vendor. Sigurisht, kjo është një sfidë shumë e madhe për të gjitha nivelet e pushtetit, përfshirë dhe pushtetin vendor.

Përveç kësaj, përfshirja e shoqërisë civile nuk është vetëm një kërkesë formale, por gjithashtu është një nevojë e domosdoshme e këtij procesi që ai të ecë përpara dhe kjo është një arsye pse fondacioni dhe miqtë tanë janë të angazhuar kur të munden.

Janë shumë gjëra që kanë rrjedhur nga ndërhyrja ruse në Ukrainë. Kjo ka të bëjë me një numër paradigmash që janë marrë si të mirëqena më përpara dhe kjo përfshin dhe projektin e Europës për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit.

Anëtarët e BE, por edhe vende të tjera europiane si Shqipëria duhet të angazhohen në ruajtjen e Europës dhe të paqes dhe stabilitetit për të gjithë ne. Prandaj, procesi juaj i përshtatjes me BE, këtu në Shqipëri ndodh me një kontekst të ndryshëm. Nga njëra anë i jep mundësi për përfundimin më të shpejtë të procesit të integrimit, por gjithashtu përballet me sfida për të gjithë ne, prandaj në ditët e ardhshme do të kontribuojmë për një kuptim më të mirë të të gjitha sfidave që kemi përpara dhe do të bëhemi më të sigurtë që “po, ne mund ta bëjmë këtë gjë”./tvklan.al