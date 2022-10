Nis faza e dytë e kampionatit

18:20 28/10/2022

Sfida delikate në ndeshjet e javës së dhjetë

Faza e dytë e sezonit do të nisë këtë të premte me disa ndeshje delikate por edhe me përballje direkte. Për mesin e tabelës përballen Vllaznia me Erzenin. Shijakasit kanë fituar në fazën e parë, ndërsa takimi i së shtunës mund të sjellë ndryshim të pozicioneve në renditje mes tyre.

Mirel Josa: Erzeni nuk është surprizë. Nuk ka skuadra të mëdha apo të vogla por si përgatitesh. Erzeni nuk është kot në atë pozicion. E ka filluar mirë kundër nesh.

Faza e dytë e sezonit do të shërbejë si tregues se cilat janë ekipet më në formë.

“Vllaznia ka rival veten e vet pastaj të tjerat. Çdo skuadër ka oshilacione, futemi në fazën e dytë që do tregojë më shumë për stabilitetin e skuadrave.”

Kastrioti-Bylis është një tjetër ndeshje në të cilën pritet të ketë rivalitet. Këtë të shtunë do të luhet Teuta-Laçi, ekipe që ndodhen në fundin e tabelës.

