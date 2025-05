Gjyqi i Sean “Diddy” ka nisur sot në New York.

Juria e mundshme që do të marrë pjesë po pyetet nëse kanë histori të lidhura me abuzimin seksual apo ngjarje të tjera dhe nëse mund të tregohen të paanshëm.

Diddy është i shoqëruar nga një ekip i konsiderueshëm avokatësh ndërsa juria hyn një e nga një për t’iu përgjigjur pyetjeve të gjykatësit. Gjykatësi shpreson që përzgjedhja të përfundojë brenda 3 ditësh.

Pasi të zgjidhen 12 juristë dhe 6 të tjerë rezervë, nis gjyqi. Prokurorja Emily Johnson është shprehur se shtetit i duhen 3 javë për të paraqitur çështjen. Ekipi i avokatëve të Diddy ka kërkuar 1 javë për çështjen e tyre.

Gjyqi është i hapur për publikun, por nuk do të transmetohet online.

Gjatë një momenti, reperi nuk hezitoi të ndante ndjesitë e tij. “Ndjesë, i nderuar, jam paksa nervoz sot”, i tha ai gjykatësit. Kjo i garantoi edhe një leje për të përdorur tualetin, një kërkesë që gjykatësi ia refuzoi disa herë.

Mbi Diddy rëndojnë akuza për trafikim seksual, transportim me qëllim prostitucionin dhe detyrim të vajzave për të marrë pjesë në marrëdhënie të zgjatura seksuale me shumë njerëz. Gjithashtu përfshihet drogimi i tyre dhe kërcënimi me armë apo dhunë për të kryer aktet seksuale.

Prokurorët kanë thënë se është i përfshirë edhe në rrëmbime, punë të detyruar, ryshfete dhe krime të tjera. Çështjes i shtohen një mori padish nga njerëz që kanë deklaruar se janë droguar, përdhunuar, sulmuar prej tij dhe kërcënuar që të qëndrojnë të heshtur.

Gjatë kontrollit në shtëpinë e Diddy, u gjendën mjete që mendohet se janë përdorur gjatë orgjive, drogëra dhe mbi 1000 shishe vaj bebesh.

Reperi i ka mohuar të gjitha akuzat, ka refuzuar marrëveshjen e fajësisë dhe thotë se paditësit janë “persona që duan para të shpejta”. Në rast se shpallet fajtor, Combs mund ta kalojë gjithë jetën në burg./tvklan.al