Nis gjyqi për Inceneratorin e Elbasanit

20:37 21/02/2023

10 të pandehurit do të përballen me Gjykatën, mes tyre ish-ministri Lefter Koka dhe ish-deputeti Alqi Bllako

Për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, ish-deputetin e PS Alqi Bllako së bashku me 8 të pandehurit e tjerë, do të nisë procesi gjyqësor.

Gjyqtarja e seancës paraprake ka vendosur që të pranojë kërkesën e SPAK dhe të kalojë për gjykim dosjen e Inceneratorit të Elbasanit. Gjatë zhvillimit të seancave 9 të pandehur kanë kërkuar që të gjykojnë me procedurën e gjykimit të shkurtuar, çka do të thotë që nëse ata cilësohen fajtorë ju ulet 1/3 e dënimit. Por Etleva Kondi, ish-drejtoresha e koncesioneve ka kërkuar që të gjykohen me gjykim të zakonshëm.

Gjyqtarja Rudina Palloj, nuk është shprehur për kërkesën e 9 të pandehurve për gjykim të shkurtuar dhe fati i tyre do të vendoset në seancën e parë nga treshja gjykuese. Ish-minsitri i Mjedisit Lefter Koka, ka pretenduar gjatë seancave të mëparshme se procesi është i montuar dhe akuzat e ngritura ndaj tij janë politike.

Koka thekson se nuk ka kryer asnë shkelje të ligjit. Mbrojtësi i tij Fatmir Braka ka kërkuar që të pushohen dy akuzat në ngarkim të Kokës, ajo e shpërdorimit të detyrës dhe e pastrimit të parave.

Në linjë të përafërt ka qenë edhe ish-deputeti socialist Alqi Bllako i cili ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë rol dhe se të gjithë koncesionin e kanë thirrur anëtarët e Komisionit. Bllako pretendoi më tej në pafajësinë e tij duke theksuar se ka zbatuar ligjin. Ndërkohë procesi gjyqësor do të nisë në mungesë për Stela Gugalljan pronarja e kompanisë “Albtek Energy sh.k.p”, bashkëjetuesin e saj Mirel Mëriti dhe Kloidan Zoton.

Gugallja është lokalizuar në Austri dhe SPAK ka kërkuar ekstradimin e saj. Do të jetë drejtësia atje që do të thotë fjalën e fundit. Organi i akuzës bën me dije se leja koncesionare dyshohet se është marrë nëpermjet rryshfetit ndërsa kompania me pronare Stela Gugalljan, bënte fatura fiktive, duke i faturuar punë të pakryera kompanisë së Klodian Zotos. Rrjedhimisht, sipas SPAK, nëpërmjet kësaj skeme, buxhetit të shtetit i janë shkaktuar rreth 3.7 milion euro dëm.

