Hidhet shorti i Ligës së Kombeve/ Shqipëria në grup me Çekinë, Ukrainën dhe Gjeorgjinë

Shpërndaje







17:59 08/02/2024

* Shqipëria ka njohur kundërshtarët në Ligën e Kombeve në shortin e hedhur sot në Paris. Ekipi kombëtar ndodhet në Ligën B në Grupin B1 dhe do të përballet me Çekinë, Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Ndeshjet fillojnë nga 5 deri në 10 Shtator 2024. Shqipëria do të synojë që të ngjitet një ligë më lart, pra në Ligën A.

Ndërsa Kosova është në Ligën C në grupin C2 dhe do të përballet me Rumaninë, Qipron, dhe Lituaninë ose Gjibraltarin.

LIGA A

Grupi A1

Kroaci, Portugali, Poloni, Skoci

Grupi A2

Itali, Belgjikë, Franca, Izrael

Grupi A3

Holanda, Hungari, Gjermani, Bosnje-Hercegovinë

Grupi A4

Spanjë, Danimarkë, Zvicër, Serbi

LIGA B

Grupi B1

Çeki, Ukrainë, Shqipëri , Gjeorgji

Grupi B2

Angli, Finlandë, Irlandë, Greqi

Grupi B3

Austri, Norvegji, Slloveni, Kazakistan

Grupi B4

Uells, Islandë, Mali i Zi, Turqi

LIGA C

Grupi C1

Suedi, Azerbajxhan, Sllovaki, Estoni

Grupi C2

Rumani, Kosova , Qipro, Lituani/Gjibraltar

Grupi C3

Luksemburg, Bullgari, Irlandë e Veriut, Bjellorusi

Grupi C4

Armeni, Ishujt Faroe, Maqedoni e Veriut, Letoni

LIGA D

Grupi D1

Lituani/Gjibraltar, San Marino, Lihtejnshtejn

Grupi D2

Moldavi, Malta, Andorra

/tvklan.al