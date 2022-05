Nis Java Amerikane

Shpërndaje







18:03 15/05/2022

Kim: Të shohim nga e ardhmja dhe jo nga e shkuara

2022 shënon 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhenieve mes Shqipërisë dhe SHBA, për këtë arsye Ambasada Amerikane në Tiranë ka vendosur një buxhet për zhvillimin e një sërë aktiviteteve që përkujtojnë këtë përvjetor.

Vetë e dërguara e Washingtonit në Tiranë pohon që ka qenë zgjedhja e saj që java e festimeve të nisë nga Kalaja e Prezës, kulla e së cilës është restauruar me fondet e qeverisë amerikane.

Qëllimi, siç e artikulon në fjalimin e saj është që duke parë nga e ardhmja, të mësojmë nga gabimet e të shkuarës, qëndrim që ambasadorja Kim e përserit shpesh në daljet e saj publike këtë vitin e fundit, por kësaj here pa bërë referenca për persona konkret.

“Ne mund të mendojmë që jemi mbledhur këtu për të ruajtur të shkuarën, dhe për të adhuruar të shkuarën. Por ndodhemi këtu në fakt për të bërë këtë gjë, për t’i kujtuar vetes gjithë atë madhështi që kishim, dhe mund të ngrihemi dhe të jemi madhështor. Nuk do të donte ndokush që të ktheheshim te e shkuara, por të bënim para drejt së ardhmes. Kur e shohim një vend të tillë, është e mrekullueshme, dhe sheh se bëhet fjalë për një tokë të mrekullueshme, tokë të Skënderbeut. Siç e dini të gjithë unë jam admiruese e Skënderbeut. Ju mund të mendoji se është toka e Skënderbeut, por është më shumë se kaq. Është toka për të cilin punojnë, toka e fëmijëve tanë, toka e Brunos, e Izabelës, ndaj jemi të kënaqur që jemi këtu me të ardhmen. Të mësojmë nga mësimet e së shkuarës. SHBA do të jetë krah jush për të rindërtuar. Duam të jemi së bashku dhe bashkërisht, gurë mbi gurë, tullë mbi tullë për të ardhmen, mund ta bëjmë këtë për të ardhmen.”

Aktivitetet e tjera që do të zhvillohen përgjatë javës amerikane janë koncerte me grupe që do të vijnë enkas nga SHBA si dhe panaire me ushqime falas ne zonën e Pazarit te Ri.

Tv Klan