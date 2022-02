Nis kampionati i futbollit të femrave U-16

23:55 26/02/2022

Duka: Në 2025, 4000 vajza do të luajnë futboll

Kampionati Kombëtar i futbollit për femra U-16 ka çelur edicionin e parë. Futbolli i femrave është një nga prioritetet kryesore të Federatës së Futbollit që po e mbështet jo vetëm financiarisht, por edhe me bazë materiale. Këtë të shtunë, në Durrës u zhvillua edhe një ceremoni për hapjen e këtij kampionati.

“Do të vazhdojmë sepse ky është një nga prioritetet tona, futbolli i fëmijëve në përgjithësi dhe futbolli i vajzave në veçanti. Dhe unë jam shumë i sigurt, që të gjithë bashkë, së bashku me stafin e FSHF-së, administratën, me stafet teknike të ekipeve do të arrijmë objektivin tonë që në vitin 2025 ne të arrijmë 4000 vajza që luajnë futboll në Shqipëri. Nuk është objektiv i lehtë, por kam shumë besim që të gjithë bashkë dhe ju që jeni këtu, do ta promovoni te shoqet tuaja”.

Ky është kampionati i parë U-16 në Shqipëri, me 12 ekipe.

