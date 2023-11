Nis konsultimi për projektligjin “Për librin”

20:20 12/11/2023

Biblioteka do të ruajë vetëm 3 kopje

“Në Bibliotekën Kombëtare nuk do të ruhen më 5 kopje të librave të botuara në Shqipëri, por vetëm tre, 2 të tjerë me marrëveshje të Bibliotekës dhe një palë të dytë do t’i dhurohen librarive të qytetit dhe atyre të rretheve. Kjo është një nga pikat që ministria e kulturës ka hedhur për konsultim në ligjin për librin”.

Ky ndryshim në ligjin e vjetër, synon që t’i krijojë hapësirë institucionit kombëtar, e cila vuan prej vitesh e në të njëjtën kohë të pasurojë edhe libraritë në rrethe.

Një tjetër pikë që është hedhur në konsultim, për t’ju përshtatur edhe politikave të BE, është dixhitalizimi i veprave dhe përshtatja e tyre për njerëzit me aftësi të veçanta.

Projektligji është hedhur për konsultim publik dhe pritet të kalojë në parlament brenda këtij viti.

