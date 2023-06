Nis matja vjetore për vetëprodhuesit e energjisë

15:51 09/06/2023

Bejtja: Faturimi nis vitin tjetër. Çmim edhe për tepricat

Prej Majit në Shqipëri ka nisur matja vjetore për vetëprodhuesit e energjisë elektrike. Zv/ministri i Energjisë Ilir Bejtja thotë se vitin tjetër nis edhe faturimi vjetor.

“Matja kët vit do të jetë vjetore sipas ligjit, ndërsa faturimi vjetor net billing nis nga viti tjetër pasi kërkon një infrastrukturë në sistemin e përllogaritjes dhe kërkon një vendosje përfundimtare definitive me formulë të çmimit të energjisë që do t’u paguhet vetëprodhuesve për energjinë tepricë që ato hedhin në rrjet”.

Bejtja thotë se edhe pse matja për energjinë e marrë në rrjet bëhet çdo muaj nga OSHEE, netimi vjetor për tepricën e energjisë të prodhuar nga panelet diellore do të bëhet në fund të vitit për subjektet.

“Matja bëhet në mënyrë të vazhdueshme, vendoset një matës i cili me kërkesë aplikohet nga OSSH dhe nëse ka teprica netimi bëhet në fund të vitit, teprica pozitive gjithmonë, sepse matja nga ana jonë për energjinë që neve na marrin nga sistemi ja u faturojmë çdo muaj, ndërkohë që nëse mbeten teprica në fund të vitit ato mblidhen dhe i gjithë debiti vjetor ose krediti vjetor konsiderohet për pagesë”.

Por sa do të jetë çmimi për tepricën e energjisë së prodhuar nga panelet diellore?

“Është duke u përcaktuar metodologjia e përcaktimit të çmimit por edhe çmimi që do të jepet për tepricën e vetëprodhuesve të energjisë”.

Deri tani në Shqipëri numri i vetëprodhuesve të energjisë elektrike ka arritur në 1050 dhe kapaciteti i instaluar është rreth 103 mega. Shumica e tyre janë biznese dhe vetëm 30% janë konsumatorë familjarë.

