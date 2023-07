Debate në Parlament, opozita kërkon Ramën në seancë

Shpërndaje







10:32 20/07/2023

Ka nisur me debate seanca e fundit parlamentare, teksa kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla hodhi në votim ndryshimin për rendin e ditës.

Sipas Nikollës, rendi i ditës u ndryshua me 69 vota pro, gjë që u kundërshtua nga deputetët e opozitës duke thënë se nuk kishte kuorum. Me ndryshimin e rendit të ditës, u përfshi edhe projektligji për Akademinë e Shkencave.

Ndërkohë, opozita kërkon që Kryeministri Edi Rama të marrë pjesë në seancë plenare.

Jorida Tabaku: Dje u bë 1 vit nga hapja e negociatave. Sot ky parlament duhej të kishte dinjitetin të diskutonte për disa çështje që janë të rëndësishme. Së pari për inceneratorët, së dyti për akuzën me abuzimin me fondet e BE, së treti duhej të diskutonte me kërkesën e ligjshme që kanë studentët. Sot ka një akuzë të qartë për parlamentin shqiptar si i përfshirë në kapje shtetit, sot ka një akuzë për qeverinë si e përfshirë në korrupsion. Mos e shkelni ju e para rregulloren. Mos vendosni njollë turpi me respektimin e procedurave parlamentare.

Sali Berisha: Sot mbyllet Parlamenti për faqe të zezë për shkak të tij. Sepse ka një mocion dhe një interpelancë për arratisjen nga vendi të numrit 2 të qeverisjes, kurse ju ngriheni kundër Kushtetutës, doni të rrëzoni këtë të drejtë me vota këtu dhe ai nuk paraqitet në Kuvend. Kush do flasë këtu për zv/Kryeministrin? Do flisni ju? Jo ju nuk keni tagër. Të vijë këtu në Parlament.

Inceneratorët/ Bardhi-Nikollës: Ndërprit seancën plenare, sill Ramën në Kuvend për interpelancë me opozitën

Edhe pse Konferenca e Kryetarëve nuk e miratoi kërkesën e opozitës për interpelancë dhe mocion me debat me kryeministrin Rama për çështjen e inceneratorëve, deputeti demokrat Gazement Bardhi kërkon që kryeministri të përballet në seancë plenare.

Gjatë fjalës së tij, Bardhi i ka kërkuar kryeparlamentares Nikolla që të ndërpresë seancën dhe të sjellë kryeministrin Rama në Kuvend për të zhvilluar interpelancën.

Gazment Bardhi: Nxirr gardën nga salla se nuk shoqëron garda deputetët e opozitës.

Lindita Nikolla: Garda të dalë jashtë.

Gazment Bardhi: Kalove 4 çështje për të cilat kërkuam për procedurë fjalën. Hodhe në votim për të shtuar edhe 4 pika të tjera pa korum. Nuk ke korum për t’i miratuar. Janë 135 deputetë, kanë votuar 69 deputetë the.

Lindita Nikolla: 80 veta ishin prezent dhe 69 votuan pro. Në momentin e votimit ishin 80.

Gazment Bardhi: E kuptoni se sa qeshrakë jeni. Ne jemi këtu numërojmë njëri-tjetrin. Kur ju falsifikoni rezultatin e votimit, imagjononi lekëve të buxhetit të shtetit çfarë ju bëni ju. Ju gënjeni për çdo gjë dhe mendoni se do të bëni seancë normale. Votove procesverbalin e seancës së shkuar. Kur kërkuam prezencën e kryemafiozit tuaj, na thatë që të bëjmë interpelancë dhe mocion me debat. Ke 2 kërkesa të opozitës, një që është interpelancë urgjente dhe një mocion me debat për atë që konsiderohet vjedhja e shekullit. E kuptoj që doni ta kaloni këtë vjedhje në heshtje, por ju nuk mund ta kaloni aferën e inceneratorëve pa debat dhe pa dhënë llogari Edi Rama. Ju kërkoj të ndërprisni seancën, të ftoni kryeministrin dhe jepni guxim dhe të vijë në seancë dhe t’i përgjigjet kërkesës së opozitës për interpelancë dhe mocionit me debat. Po bëhen gati 2 ministra të tjerë që t’i bëjnë shoqëri këtyre 2 të tjerëve në burg. Ka disa kohë që ju kërcënon se nëse ngrihet ndonjë zë në grupin tuaj, do të ju çojë në zgjedhje të parakoshme. Frika e Edi Ramës nuk mund të jetë frika e parlamentit. Rama të marrë guximin të dalë nga aty ku është fshehur. Ndërprisni seancën dhe ftoni kryeministrin. Zbato atë që the seancën e kalaur, sill kryeministrin në seancë.

Në rendin e ditës janë parashikuar për diskutim dhe votim disa projektligje. Ndër më të rëndësishmet janë projektligji për studentët e Mjekësisë dhe kanabisi për qëllime mjekësore.

Sipas projektligjit, studentët e Mjekësisë pas përfundimit të studimeve do të duhet të punojnë në vend për 5 vite në mënyrë që të marrin diplomën. Sipas qeverisë, kjo bëhet për të frenuar largimin nga Shqipëria të mjekëve të rinj. Një pjesë e studentëve e kundërshtojnë këtë nismë.

Edhe opozita e kundërshton si projektligjin për Mjekësinë, ashtu dhe atë për kanabisin mjekësor.

/tvklan.al