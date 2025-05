Në Vatikan po bëhen përgatitjet e fundit para nisjes së konklavës që do të përcaktojë kreun e 267-të të Selisë së Shenjtë.

Kjo e martë nisi me betimin me dorën mbi Bibël për ruajtjen e sekreteve nga punonjësit e stafit të Vatikanit që do të angazhohen pranë Kapelës Sistine ku do të zhvillohet konklava.

Edhe perdja e kuqe në derën e ballkonit ku shfaqet për të parën herë Papa i zgjedhur është gati, pasi u vendos që të hënën.

133 kardinalë kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjen e pasardhësit të Françeskut.

Procedura nis paraditen e të mërkurës. Fillimisht mbahet një meshë dhe pastaj pasi bëhet betimi për ruajtjen e sekreteve të gjithçkaje që ndodh brenda Kapelës Sistine, gjithëkush veç kardinalëve dhe stafit dalin jashtë ndërtesës ku nisin menjëherë këshillimet në Kapelën Sistine.

Pritet që votimi i parë të kryen pasditen e të mërkurës kur nga oxhaku i kishëzës do të dalë tym i zi ose i bardhë.

Nuk ka ndodhur kurrë që një Papë të zgjidhet që me votimin e parë.

Me më pak votime, me vetëm 3 është zgjedhur Papa Piu XII në 1939-ën, ndërsa Françesku me 5. Kardinalët parashikojnë një konklavë të shkurtër prej 3 ditësh.

