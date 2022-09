Nis operacioni për konfiskimin e kateve dhe metrave të ndërtuara pa leje në Tiranë. Balluku: Bllokohet pallati 9 katësh në Farkë

15:30 08/09/2022

Nis operacioni i konfiskimit të kateve e të metrave shtesë të ndërtuara në shkelje të ligjit e të lejes së ndërtimit. Zv/kryeministrja Belinda Balluku ishte në një pallat të ndërtuar në zonën e Farkës.

“Ky është shembulli më flagrant. Është simbolikë e shkeljes së ligjit. Këtu kemi 2 kate nën tokë dhe 7 kate mbi tokë pa asnjë letër. Si ka ndodhur kjo, është mister për ne. Procesi nuk ka të bëjë vetëm me konfiskimin apo me të gjitha veprimet e tjera që ne do t’i mundësojmë investitorëve që kanë shkelur ligjin, por ky aksion ka të bëjë edhe me hetimin e secilit veprim që është bërë apo nuk është bërë nga institucionet që kanë për detyrë të mbrojnë territorin”.

Ministrja renditi disa mundësi që ka investitori.

Ndërtuesit mund t’i parablejnë ato me një çmim të indeksuar mbi çmimin real të tregut dhe paratë e përfituara do të derdhen në fondin e shpronësimeve të Unazës së Re ose mund t’i dhurojnë, që të përdoren si apartamente për strehim social apo mjedise zyrash për institucionet.

Ndërkohë për të dyja rastet ka edhe një gjobë për çdo metër katror. Për rastet kur ndërtuesi nuk pranon opsionet parablerje apo dhuratë që çojnë në ligjërimin e shtesave për arsye sociale, ai ndiqet edhe penalisht sipas ligjit.

“Në rast se investitori nuk pranon as të paguajë metrin katror dhe as ta dhurojë atë për përdorim të qytetarëve, atëherë ndërtesa do të konfiskohet. Investitori do duhet të ndiqet penalisht përveç gjobës që paguhet në të gjitha rastet. Nuk është synimi ynë të konfiskojmë ndërtesat dhe të vemë askënd në pozitivë të vështirë, por synojmë të vendosim ligjin. E kemi nisur nga Tirana, por kjo do të hapet në çdo qytet dhe çdo vend vetëm për ato ndërtesa që janë ndërtuar për qëllim fitimi. Nuk bëjnë pjesë në këtë aksion ato ndërtesa që janë të paligjshëm, por qytetarët i kanë ngritur për veten e tyre dhe për të strehuar familjen. Aksioni është që të dekurajojmë investitorët, zhvilluesit, pronarët e këtyre veprave. Është e pamundur në vitin 2022 që në Shqipëri të marrësh një leje për 7 kate dhe ta bësh atë 15 kate. Apo të mos marrësh leje fare dhe të kesh guximin të ndërtosh në mes të qytetit një ndërtesë 9-katëshe pa pyetur për ligjin dhe as për askënd”./tvklan.al