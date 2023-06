Nis operacioni për pastrimin e bregdetit

17:05 05/06/2023

Dyfishohen forcat e pastrimit të mbetjeve në Vlorë

Gjendur perballë fluksit në rritje të turistëve të huaj, sfidë mbetet pastrimi i zonave bregdetare. Për të garantuar një sezon të sukesshëm, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit përmes Agjencisë Kombëtare të Bregdetit ka shtuar forcat e pastrimit të bregdetit. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe në Vlorë.

“Vlora i bashkohet programit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për t’u bërë pjesë e operacionit të pastrimit të plazhit gjatë sezonit. Siç e bëmë vitin e kaluar me Himarën, Sarandën, Durrësin dhe Kavajën, bashkohet edhe Vlora me gjithë linjën e plazheve në gjithë territorin e bashkisë ku do të ketë dyfishim të forcave përmes operatorit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit duke bërë pastrim të koordinuar me forcat e bashkisë.”

Krahas pastrimit qëllimi është edhe sensibilizimi I njerëzve për të mbajtur pastër ambientin.

“Sot jemi bashkë për të dhënë një model për bashkëmoshatarët tuaj në Shqipëri, edhe për të ndihmuar në pastrimin e një pjese qoftë edhe të vogël të territorit, por edhe për të kuptuar, nga mbetjet që do të mbledhim…”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit kërkon angazhimin e bizneseve, qytetarëve dhe turistëve për të kontribuuar në betejën për pastrimin e mbetjeve.

