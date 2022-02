Nis puna për ndërtimin e automotoparkut në Elbasan

15:38 06/02/2022

Pritet të ngrihet edhe pista e parë e garave me makina

Paralelisht me ndërtimin e automotoparkut të parë në vend, Kryeministri në rrjetet e tij sociale lajmëron se ka nisur puna dhe për ndërtimin e aksesve që lidhin unazën e qytetit me zonën e Krastës në Elbasan ku do të ngrihet kjo vepër.

Ky projekt parashikon që në këtë zonë të ndërtohet dhe e kompleksi i ri rajonal i Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor të Elbasanit dhe Qendrës së Kontrollit të Automjeteve.

Si pjesë e këtij investimi parashikohet të ngrihet dhe muzeu i parë Retro, pista e parë të garave auto-moto të certifikuar nga FIA dhe struktura të tjera shumëfunksionale buzë shëtitores së re, për pedalim dhe sport të tjera.

Tv Klan