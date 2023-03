Nis puna për ndriçimin e monumenteve në Durrës

20:33 21/03/2023

Me këtë investim synohet që objektet historike të bëhen të vizitueshme edhe në orët e mbrëmjes

Kjo është gjendja në mbrëmje e mureve të Kalasë së Durrësit, një nga monumentet më të rëndësishme kulturore. Objekti është është i pafrekunetueshëm nga vizitorët në këtë qytet për shkak të mungesës së ndricimit. Për këtë arsye ka nisur puna për nxjerrjen në pah të kalasë.

“Për të rritur potencialin turistik, të gjithë monumentet e trashëgëmisë kulturore në Durrës do t’i nënshtrohen procesit të ndriçimit. Në këtë mënyrë, e gjithë trashëgëmia kulturore do të mund të frekuentohet dhe vizitohet edhe gjatë mbrëmjes.”

Ky investim vjen si risi për monumentet e trashëgimisë kulturore që nuk u shërben vetëm qytetarëve, por edhe turizmit.

Autoritetet kanë një vëmendje të shtuar për këto objekte që pritet të rijetëzohen.

“Të gjitha objektet sigurisht do të rijetëzohen, do të bëhen me ndriçim, por do të kemi dhe një mundësi tjetër për të parë të gjitha objektet e trashëgëmisë që kemi këtu.”

Investimi i qeverisë shqiptare me vlerë 5 milionë e 800 mijë leke pritet të përfundojë në fund të këtij viti.

