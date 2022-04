Punimet e Kuvendit Kombëtar të PD-së, marrin pjesë 1425 delegatë (Të gjitha zhvillimet)

10:55 30/04/2022

LAJMI I PËRDITËSUAR NË ORËN 12:06

◾Ka nisur punën Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, i cili mblidhet këtë të shtunë për herë të katërt në harkun kohor të një viti.

◾Lideri historik i demokratëve, Sali Berisha tha gjatë një prononcimi të shkurtër për mediat se dita e sotme është e një rëndësie të madhe “pas ditëlindjes së dytë të PD në konstituimin e forumeve të saj si opozitë e vërtetë shqiptare”.

◾1425 delegatë nga 1838 në total marrin pjesë në Kuvend. Ata do të zgjedhin ditën e sotme Këshillin e ri Kombëtar të kësaj force politike, ku mes emrave të propozuar bie në sy rikthimi i disa figurave të njohura për demokratët.

◾Gjithsej në podium do të marrin fjalën 20 persona. Mes tyre pritet të jetë edhe ish-nënkryetarja e PD-së, Jozefina Topalli. Përveç saj, pjesëmarrjen në Kuvend e kanë konfirmuar edhe Arben Imami, Fatbardh Kadilli, Rudina Hajdari si dhe Myslim Murrizi.

◾Topalli tha gjatë një prononcimi për mediat se bashkimi i partisë duhet të bëhet mbi vlerat dhe qytetarëve duhet t’u jepet një opozitë e vërtetë.

◾Kuvendi pritet që të votojë edhe një sërë ndryshimesh statutore, mes të cilave edhe përfshirjen automatikisht në Këshillin e ri Kombëtar të deputetëve të grupit, rikthimin e një sërë personaliteteve të larguar ndër vite dhe do të zgjidhet data për zgjedhjen e kreut të ri të PD.

◾Punimet e Kuvendit Kombëtar zhvillohen në ambientet e Pallatit të Kongreseve.

Kuvendi i PD, përlotet Jozefina Topalli

Ish-kryetarja e Parlamentit dhe ish-nënkryetarja e PD-së, Jozefina Topalli, është përlotur kur ka dalë në foltore për të mbajtur fjalën e saj në Kuvendin që po zhvillohet këtë të shtunë.

Teksa po zbriste drejt foltores, Topalli u shoqërua me duartrokitje, çka duket se e preku dhe nisi të përlotet në nisje të fjalimit të saj. Ish-nënkryetarja e PD u shpreh mirënjohëse ndaj të gjithë demokratëve të pranishëm.

“Kur dola nga shtëpia për një moment po mendoja sikur një Kuvend tjetër më parë të kisha dalë dhe të kisha thënë ato që kam thënë gjatë këtyre viteve. Sot më latë pa fjalë, ju jam shumë mirënjohëse”, tha Topalli.

Spahia: Ky Kuvend të na shkëpusë nga modeli humbës 8-vjeçar

Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Bardh Spahia, tha këtë të shtunë gjatë Kuvendit të PD-së se aty pushtetin e kanë anëtarët dhe jo kryetarët.

Spahia u shpreh se Kuvendi i ditës së sotme duhet t’i shkëpusë demokratët nga modeli humbës 8-vjeçar.

“Ky i sotmi nuk është një kuvend i zakonshëm, por pushtetin e kanë anëtarët dhe jo kryetarët. Këtu pushtetin e ka vota dhe jo emërimi. Kjo është arritja më e madhe për PD në 30 vite demokraci. Ky kuvend duhet të na shkëpusë nga modeli humbës 8-vjeçar”, tha Spahia.

“PD është sot një trup i ringjallur, kjo ishte kura më e mirë për sëmundjen e kryetarokracisë”, shtoi më tej Spahia.

Këlliçi: 1425 delegatë në Kuvendin e PD

1425 delegatë marrin pjesë në Kuvendin Kombëtar të PD-së këtë 30 Prill. Kryetari i Komisionit të Drejtimeve të Punimeve të Kuvendit, Belind Këlliçi, tha se për shkak se në sallë ndodhet më shumë se gjysma e delegatëve, Kuvendi ka aftësinë vendimmarrëse.

“Të nderuar delegatë dhe pjesëmarrjes pas raportimit nga sekretariati teknik si dhe verifikimeve të kryera me anë të teknologjisë rezulton se prezent në Sallë janë 1425 delegatë. Për shkak se numri i përgjithshëm i delegatëve të Kuvendit Kombëtar në total 1838, duke përllogaritur 1100 delegatët e zgjedhur, anëtarët aktualë të Këshillit Kombëtar, kuotat o organizatave partnere të LDGSH, forumit rinor dhe të shoqatës së studentëve të Dhjetorit ‘90 dhe prezent në sallë janë më shumë se gjysma, pra 50% + 1 delegat, konkretisht më shumë se 920 delegatë, për këtë arsye deklaroj zyrtarisht çeljen e punimeve të Kuvendit kombëtar si dhe aftësinë vendimmarrëse të tij. U bëj me dije se ky kuvend është thërritur nga Kuvendi i 11 Dhjetorit si dhe me vendim të Komisionit të Rithemelimit. Për këtë arsye konstatohet se Kuvendi është thirrur në mënyrë të rregullt sipas dispozitave statutore të statutit të PD”, u shpreh Këlliçi.

Deputeti demokrat ironizoi edhe Kuvendin e 18 Dhjetorit të thirrur nga ish-kryetari Lulzim Basha.

“Jo nuk është 5004”, tha me batutë Këlliçi.

Miratohet Komisioni i Drejtimit të Punimeve të Kuvendit

Pas fjalës së deputetit Belind Këlliçi është miratuar Komisioni i Drejtimit të Punimeve të Kuvendi, i cili është i njëjti me atë që ka qenë në Kuvendin e 11 Dhjetorit.

Delegatët e PD-së miratuan emrat e Albana Vokshit, Edmond Spahos, Ervin Minarollit dhe Ivi Kasos si anëtarë, ndërsa Belind Këlliçin si anëtar.

Në sekretariatin teknik u miratuan emrat e Ledio Nuraj, Minushe Lazaj dhe Nada Daullja.

Këlliçi: Rama nuk do të kishte patur asnjë shans me një opozitë të vërtetë

Deputeti i PD-së, Belind Këlliçi, u shpreh se Kuvendi Kombëtar i 30 Prillit i ka të gjitha potencialet që të kthehet në historik. Këlliçi tha se proceset përgjatë 8 muajve të fundit treguan se partinë nuk e bën as vula dhe as godina.

“Çdo qytetar e kuptoi se partinë nuk e bën as vula dhe as godina, por sakrificat idealet, vokacioni dhe besimi në një kauzë”, tha Këlliçi.

Deputeti demokrat u shpreh se Edi Rama nuk do të kishte pasur as edhe një shans për të fituar nëse përballë do të kishte pasur një opozitë të vërtetë.

“Me një opozitë të vërtetë që nuk luhatet sipas interesave, Edi Rama nuk do kishte pasur as edhe një shans. Gjendja e padurueshme në Shqipëri do të ndryshojë. Rruga e ndryshimit nuk kalon nga qeveria.

I vetmi ndryshim që kemi në dorë të bëjmë dhe do të bëjmë është ai që vjen përmes ndryshimit tonë. Nuk do të jemi opozitë fasadë. Kjo rrugë do ta ndryshojë edhe Shqipërinë”, tha Këlliçi.

Ai u shpreh në fund se Kuvendi do të jetë një fillim i ri ku në fund vota do të vendosë për gjithçka.

“Duhet të vendosim sot votën e lirë si modelin e vetëm për të ndërtuar strukturat e partisë në të ardhmen.

Ky Kuvend sot do të jetë një fillim i ri, kapitur i lirë, ku secili do thotë atë që beson, dhe në fund vota do të vendosë për gjithçka”, u shpreh ndër të tjera Këlliçi.

Berisha: Sot, ditë e një rëndësie të madhe në konstituimin e forumeve të PD si opozitë e vërtetë

Sali Berisha ka folur për mediat para nisjes së punimeve të Kuvendit Kombëtar të PD. Ai ka dhënë një mesazh për demokratët.

“Së pari një përshëndetje të përzemërt të gjithë delegatëve dhe delegateve të ftuar në këtë sallë, mbi 40 e ca mijë anëtarëve që morën pjesë në këtë proces, përshëndetjet më të përzemërta, zgjedhësve shqiptarë, kjo është një ditë e një rëndësie të madhe pas ditëlindjes së dytë të PD në konstituimin e forumeve të saj si opozitë e vërtetë shqiptare”, tha Berisha.

Ish-Kryeministri shoqërohej nga bashkëshortja e tij Liri Berisha.

Topalli: Bashkimi të bëhet mbi vlera, sot është dita për të bërë kthesën

Ish-nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, ka folur për mediat në hyrje të Pallatit të Kongreseve, aty ku sot do të zhvillojë punimet Kuvendi Kombëtar.

Topalli është shprehur se bashkimi i partisë duhet të bëhet mbi vlera. Ndër të tjera, ajo tha se nga eksperiencat ka mësuar se nuk është nevoja që të kesh karrige për të bërë beteja.

“Kam besuar gjithmonë se të vërtetat janë liria e gjithsecilit. Nga eksperiencat kam mësuar, nuk është nevoja të kesh karrige për të bërë beteja. Besoj se jemi në një kohë që duhet për të bërë betejat tona.

E rëndësishme është që bashkimi të bëhet mbi vlera. Kur them mbi vlera, tek njerëzit e thjeshtë. Tek ata që kërkojnë opozitë reale, jo opozitë farse. Ky është dëmi më i madh që i është bërë vendit tonë. E përsëris sot, nuk ka dëm më të madh se sa ta lësh vendin pa opozitë ose t’i japësh atij një opozitë farsë. Sot është dita për të bërë kthesën dhe prandaj jam sot këtu”, tha Topalli.

REDAKSIA TVKLAN.AL