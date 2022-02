Nis seanca e tretë për shkarkimin e Metës

10:21 07/02/2022

Presidenca do u përgjigjet pyetjeve të gjykatës

Gjykata Kushtetuese mban sot seancën e tretë publike për shqyrtimin e vendimit të Kuvendit për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Seanca ka nisur që prej orës 10:00.

Përfaqësuesit e presidentit do t’i përgjigjen 72 pyetjeve që i drejtuan gjyqtarët kushtetues dhe Kuvendi si palë kërkuese.

Bledar Dervishaj ka thënë se raporti i Komisionit të Ligjeve nuk ka qenë miratuar kur u përcaktua seanca plenare. Po ashtu ai ka thënë se gabim ka qenë urgjenca se si janë sjellë provat në Kuvend.

“Nëse do të krahasojmë pikën 20 të urdhrit të kryetarit, me pikën 20 të rendit të ditës, edhe titulli ndryshon. Kjo vë në dyshim të fortë vërtetësinë e provave të sjellë. Gabimi më trashanik është urgjenca sesi është sjellë kjo provë e Kuvendit, e cila nuk është e vërtetë, por ka si qëllim të hedhë poshtë atë çka pretendon presidenti”, është shprehur Dervishaj.

Më tej ai ka folur edhe për pretendimet për ndërhyrjen e Presidentit Meta në zgjedhje.

“Presidenti ka komunikuar me letër me Komisionerin Shtetëror, ku kërkonte që i gjithë kabineti i Presidentit të marrë pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve. Celibashi i bëri me dije të presidentit që së bashku me kabinetin e tij mund të merrte pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve. Prandaj ndërhyrja e Presidentit në vëzhgimin e ligjeve ishte legjitime”, ka argumentuar Dervishaj.

Pasi Dervishaj paraqiti me zë disa deklarata të Kryeministrit Edi Rama për Presidentin dhe patronazhistët, përfaqësuesja e Presidentit, Klotilda Bushka kërkoi që të kalohet në diskutimet përfundimtare.

“Nuk është në rolin e Presidentit t’i përdorë këto situata a thua se është ndonjë konkurrent nga ndonjë parti tjetër. Provat janë të pavlefshme sepse nuk tregojnë shkakun pse presidenti ka bërë ato akte”, tha Bushka.

Pyetjeve që do t’i përgjigjen këtë të hënë përfaqësuesit e Metës lidhen me qëndrimin e mbajtur nga Presidenti para dhe gjatë zgjedhjeve të 25 prillit si dhe me aspektin procedural të vendimit të Kuvendit për shkarkimin e tij.

Gjatë seancës së parë të mbajtur të hënën e javës së shkuar, gjykata rrëzoi një kërkesë të presidencës për dorëheqje të disa gjyqtarëve nga shqyrtimi i çështjes, me pretendimin se ata ishin në konflikt interesi apo se u kishte mbaruar mandati./tvklan.al