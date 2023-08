Nis Seria A, fiton Interi dhe Napoli

23:08 19/08/2023

Interi e nisi me fitore kampionatin teksa në ndeshjen e parë kundër Monzës fitoi me rrezultatin 2 me 0.

Në ndeshjen tjetër të mbrëmjes, Fiorentina fitoi thellë 4 me 1 me Xhenoan.

Fitore edhe për Napolin, i cili ndonëse me trajner të ri e ka nisur kampionatin me hap kampion.

Napolitanët fituan 3 me 1 në fushën e Frozinones.

Një fitore të rëndësishme arriti edhe Verona e cila fitoi 1 me 0 me Empolin.

