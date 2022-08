AC Milan's French defender Theo Hernandez kicks a penalty and openes the scoring during the Italian Serie A football match between AC Milan and Udinese on August 13, 2022 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)





Nis Serie A, Milan e Inter startojnë me fitore

23:13 13/08/2022

Serie A nisi të shtunën me takimin Milan – Udineze. Kampionët në fuqi triumfuan me rezultatin 4 – 2. Edhe Interi e filloi me fitore sezonin e ri.

Zikaltërit e mbyllën me rezultatin 2 – 1 sfidën në Leçe, një sukses i vendosur në minutat e fundit. Asllani qëndroi në stol. Po të shtunën Atalanta fitoi 2 – 0 me Sampdorian, ndërsa Torino mundi 2 – 1 Monzan debutuese.

Tv Klan